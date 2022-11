La manicure multicolor di Belén Rodriguez: ogni unghia è in una diversa tinta autunnale Belén Rodriguez si è rifatta la manicure e si è ispirata alle nuance dell’autunno. La cosa particolare è che la sua nail-art multicolor nasconde un significato simbolico molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è molto impegnata sul fronte lavorativo: attualmente è in televisione con due programmi, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, e, come se non bastasse, prende spesso parte a degli shooting fashion. Sul palco e sul set siamo sempre stati abituati a vederla perfetta e glamour ma, una volta tornata a casa, è una donna assolutamente "normale" che ama darsi al relax col marito Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna Marì. Anche nella quotidianità, però, cura il suo stile nei minimi dettagli e a dimostrarlo è la nuova manicure dal sapore autunnale che ha mostrato sui social qualche giorno fa.

Belén Rodriguez si rifà la manicure

L'autunno è quel periodo dell'anno associato ai cambiamenti e sono molte coloro che aggiungono un tocco "innovativo" alla loro immagine. Belén Rodriguez è tra queste ed è partita dalla manicure. Si è affidata alla sua estetista di fiducia MichelaMay, meglio conosciuta come @lacoachdelleunghie, che ha realizzato per lei una nail-art perfetta per la stagione. Il motivo? Riprende le nuance tipiche della stagione, dal beige al marrone, fino ad arrivare al nero. L'argentina ha scelto un colore diverso per ogni unghia, si parte dal nero del pollice, si passa al marrone scurissimo dell'indice, al tabacco del medio e al cipria dell'anulare. Il mignolo, invece, è in bianco gesso.

La nuova manicure di Belén

Il significato simbolico della manicure di Belén

Sebbene Belén sia molto appassionata di trend e mode di stagione, non ha scelto i colori della sua manicure semplicemente per una questione di stile. La verità è che ha nascosto un profondo significato simbolico dietro la sua nail-art ispirata alle nuance dell'autunno. A spiegarlo è stata lei stessa, nella didascalia delle foto alle sue mani condivise su Instagram ha scritto: "Le 5 sfumature di Belén. Perché il mio bianco non è mai troppo bianco, e mio il nero mai troppo nero". Insomma, la Rodriguez non lascia nulla al caso, a quanto pare ogni sua scelta fashion è legata a qualcosa di profondo e di originale.