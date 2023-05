George con la cravatta, Charlotte con le balze: i principini al concerto dell’incoronazione di re Carlo Il concerto di Katy Perry ha chiuso la festa per l’incoronazione di re Carlo. Erano presenti anche Charlotte e George, ma senza il fratellino Louis.

A cura di Giusy Dente

Tutto il mondo ha assistito all'incoronazione di re Carlo III, un evento epocale cominciato con la processione verso l'abbazia di Westminster (che ha ospitato la cerimonia religiosa) e culminato con i saluti della royal family ai sudditi. Re Carlo e la regina Camilla si sono affacciati all'iconico balcone assieme al resto della famiglia. Accanto al re e alla regina c'erano i principi del Galles, Kate e William e i loro figli: George, Charlotte, Louis. I principini hanno partecipato anche al concerto della domenica, ma non tutti e tre.

I principini al concerto (ma senza Louis)

In prima fila al concerto dell'incoronazione c'erano anche i figli di Kate e William. Quest'ultimo è il primo in linea di successione al trono, seguito appunto dal primogenito George e dalla secondogenita Charlotte. I due erano presenti alla lunga cerimonia di sabato assieme al fratellino più piccolo, Louis.

George ha fatto da paggio del re assieme ai cugini in giacca rossa, Charlotte era vestita come mamma Kate Middleton, Louis coi pantaloni lunghi. Al concerto di domenica i tre fratellini non erano insieme. C'erano soltanto George e Charlotte.

La bimba (8 anni) era vestita di bianco: cappottino Amaia e abitino in chiffon color avorio con collo smerlato, fiocchetto, balze e rifiniture in nero. Le scarpette sono invece di Papouelli Shoes.

in foto: abitino Amaia Kids

Elegantissimo come sempre anche George (9 anni) in giacca e cravatta, vestito di blu come il papà, il principe William. Louis (5 anni) era assente forse perché troppo piccolo: lo spettacolo è iniziato a tarda notte, quando era per lui probabilmente già ora di andare a letto.