Francesca Ferragni festeggia i 3 mesi di Edoardo: è adorabile con la tutina a righe Edoardo, primogenito di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, ha compiuto 3 mesi: non poteva mancare un party casalingo con torta, candeline e foto di rito.

A cura di Giusy Dente

Oggi è un giorno di festa in casa Ferragni-Nicoletti: si celebrano i 3 mesi di vita del piccolo Edoardo. Il bimbo, figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, ha trascorso la giornata circondato dall'affetto di tutta la famiglia. Oltre ai genitori, ha fatto visita al festeggiato anche nonna Marina Di Guardo. E benché presissime dagli eventi della Milano Fashion Week, che le vede entrambe impegnate e in prima fila, non potevano mancare anche le sorelle Valentina e Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha portato con sé anche Leone e Vittoria, che si sono divertiti a giocare col cuginetto.

Auguri piccolo Edo

Il bimbo, primogenito di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, è nato il 21 giugno. Il suo arrivo è stato una ventata di gioia e positività per tutta la famiglia, che poche settimane prima aveva fronteggiato un momento buio: quello del ricovero improvviso di Fedez in ospedale, con conseguente operazione d'urgenza per asportare un tumore. Dare il benvenuto a Edoardo ha stretto la famiglia in un clima di festa, soprattutto per i cuginetti Leone e Vittoria, che non vedevano l'ora di conoscere la new entry in famiglia. Il primo è stato Leone: era presente con mamma Chiara Ferragni e zia Valentina al momento del rientro della neo mamma dall'ospedale, dopo il parto. Poi è stata la volta dell'incontro con Vittoria.

Edoardo compie 3 mesi

Come fatto a luglio per celebrare il primo mese di vita di Edoardo, anche stavolta i neo genitori hanno voluto organizzare una festicciola casalinga e immortalare la ricorrenza con una foto di rito. La tradizione è consolidata in famiglia: anche Fedez e Chiara Ferragni sono fan delle foto di compleanno. Sin dalla nascita di Leone e Vittoria, per entrambi hanno sempre realizzato uno scatto simbolico davanti alla torta e alle candeline. Nella foto di luglio Edoardo indossava un tenero pagliaccetto a quadri, mentre ora è la volta della tutina a righe. T-shirt scusa per la mamma e il papà, sorridenti e felici. "Sei il nostro amore stupendo" hanno scritto su Instagram, condividendo con fan e follower quel momento di vita a 3.