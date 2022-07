Francesca Ferragni festeggia il primo mese di Edoardo: il bimbo è adorabile col pagliaccetto a quadri Edoardo, il primo figlia di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, è nato esattamente un mese fa e i neo-genitori non hanno potuto fare a meno di celebrarlo con una festicciola casalinga. Per l’occasione il piccolo è apparso trendy e adorabile con un pagliaccetto a quadretti bianchi e azzurri.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento davvero felice della sua vita: esattamente un mese fa è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo il piccolo Edoardo, figlio nato dalla storia d'amore decennale col fidanzato Riccardo Nicoletti, e non potrebbe essere più bella e raggiante. I due hanno appena acquistato una nuova casa nei pressi di Milano e sono innamoratissimi del bimbo che ormai riempie le loro giornate. Quale migliore occasione del suo primo complimese per organizzare una festicciola in famiglia? I neo-genitori non hanno potuto fare a meno di condividere tutto sui social, incantando i followers con la loro dolcezza.

La festa "casalinga" per il primo complimese di Edoardo

Al motto di "1 mese di Edo, amore infinito", Francesca Ferragni ha realizzato un album social dedicato al complimese del figlio. Come ormai da tradizione in casa Ferragnez, anche lei ha organizzato un piccolo party tra le mura domestiche. Prima di lei lo aveva già fatto la sorella Chiara, che sia per Leone che per Vittoria ha sempre celebrato la loro crescita con delle festicciole. Francesca ha ripreso l'usanza, così rendere omaggio sia il primo mese di vita del bimbo che le sue prime settimane da mamma. Niente festoni, dettagli spettacolari o palloncini, i neo-genitori hanno semplicemente posato col neonato tra le braccia davanti a una mini torta alla frutta decorata con la candelina a forma di 1.

Il primo complimese di Edoardo

Il look di Edoardo per il primo mese di vita

Se poco dopo la nascita era apparso adorabile con una tutina a pois, ora Edoardo è stato fotografato in una versione decisamente più estiva e sbarazzina (ma ugualmente trendy). Per il primo complimese la mamma gli ha fatto indossare un pagliaccetto che gli ha lasciato gambe e braccia scoperte, un modello decorato con dei quadretti in bianco e azzurro. Francesca e Riccardo, invece, non hanno rinunciato allo stile casual che da sempre li contraddistingue, anche se hanno pensato bene di vestirsi in coordinato con canotta e t-shirt total white. Insomma, i Ferragni-Nicoletti non potrebbero essere più affiatati e innamorati e questo dettaglio è evidente ogni volta che posano fianco a fianco con baby Edoardo.