Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni è adorabile con la tutina griffata di “zia Chiara” Francesca Ferragni è in vacanza in montagna insieme al futuro marito Riccardo Nicoletti e al piccolo Edoardo: la nuova tutina è un regalo della zia, Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Prima vacanza con la famiglia allargata per Francesca Ferragni: insieme al compagno Riccardo Nicoletti e al figlio Edoardo è partita per la montagna, cercando un po' di pace e di refrigerio per il caldo. La famiglia al completo si trova sulle Dolomiti, in una struttura di lusso per famiglie con piscina e vista mozzafiato. Il bebé, nato alla fine di giugno, ha seguito la mamma nelle passeggiate tra i boschi e nei pomeriggi all'aperto: avete notato la sua nuova tutina ‘griffata'?

Il piccolo Edoardo con la tutina di Chiara Ferragni

Il piccolo Edoardo è l'ultimo arrivato in casa Ferragnez: è il primo nipotino di Chiara Ferragnez e Fedez, che sono impazziti di gioia alla nascita del bebé. Tra i molti regali ricevuti dalla zia influencer c'è anche una tutina azzurra che il piccolo Edoardo ha sfoggiato nella sua prima vacanza in montagna: si tratta di un modello della linea bebé del brand di Chiara Ferragni.

La tutina di Edoardo firmata Chiara Ferragni Brand

Francesca Ferragni ha condiviso su Instagram un tenero scatto del figlio Edoardo addormentato in culla con una tutina con cuffietta abbinata, su cui spiccano due ricami: una stella e un occhio cigliato, simbolo del famoso brand di Chiara Ferragni. Alla nascita della figlia Vittoria l'imprenditrice digitale ha lanciato una linea per neonati, che oggi è perfetta per viziare un po' il nipotino. Francesca Ferragni ha ovviamente taggato la sorella nella storia, scrivendo: "Foto per zia".

Il cappellino di Edoardo è del brand di Chiara Ferragni

La tutina in cotone celeste è in vendita sul sito al prezzo di 99 euro, così come il cappellino abbinato, che costa 48 euro. Anche il piccolo Edoardo, griffato fin dalla culla, sembra seguire le orme degli stilosi cuginetti più grandi, Vittoria e Leone: i bambini hanno già avuto l'onore di conoscere Donatella Versace e di incontrare la stilista di Dior Mariagrazia Chiuri. Del resto in casa Ferragnez la moda è una questione di famiglia!