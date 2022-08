Francesca Ferragni in vacanza da neo mamma: l’hotel con vista sulle montagne Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, ha scelto la montagna per le sue vacanze. Scopriamo quanto costa l’hotel panoramico per il suo soggiorno da neo mamma.

A cura di Clara Salzano

Francesca Ferragni in montagna

È stato un anno ricco di emozioni per Francesca Ferragni che ha dato alla luce il piccolo Edoardo poco più di un mese fa e si è trasferita in una nuova casa con il fidanzato Riccardo Nicoletti. Per la prima estate da neo genitori, la sorella minore di Chiara Ferragni con il compagno e il figlio sono andati in Trentino Alto Adige per una vacanza rigenerante. Vediamo i dettagli dell'hotel panoramico di Francesca Ferragni.

Francesca Ferragni in vacanza sulle Dolomiti

Francesca Ferragni per la sua prima vacanza da neo mamma ha scelto la montagna. La sorella minore di Chiara Ferragni si è recata sulle Dolomiti per l'estate. La coppia con il figlio Edo soggiornano in un family wellness hotel con fattoria biologica e vista mozzafiato sulle montagne.

Il Sonnwies Dolomites dove soggiorna Francesca Ferragni

L'hotel di Francesca Ferragni per le vacanze estive è il Sonnwies Dolomites. Sorge nel cuore della Val d`Isarco, a Luson, ai piedi delle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO. Si tratta di un hotel di lusso per famiglie con vista mozzafiato sulle montagne altotesine.

La vista dal Sonnwies Dolomites

Quanto costa l'hotel di Francesca Ferragni sulle Dolomiti

Il Sonnwies Dolomites è un family hotel ideale per una vacanza da neo genitori. La struttura offre infatti una grande varietà di alloggi, dalle camere alle suite fino a chalet che sono vere e proprie ville di montagna. Sono 70 le tipologie di alloggi offerti dall'albergo.

Francesca Ferragni al Sonnwies Dolomites

Dotato di piscina panoramica e 10.000 metri quadrati di natura e parco avventura, l'hotel di Francesca Ferragni per l'estate 2022 è una struttura di nuova costruzione con fattoria biologica che sorge nel luogo di un antico maso oggi trasformato in un'oasi di benessere.

Un particolare della struttura del Sonnwies Dolomites

Sono diverse le immagini che raccontano la vacanza in montagna di Francesca Ferragni col compagno e il figlio Edo. Non si conosce di preciso il tipo di alloggio in cui soggiorna la sorella di Chiara Ferragni ma i costi a notte al Sonnwies Dolomites variano dai 744 euro per i family studio da 40 metri quadrati fino ai 1.200 euro delle suite vista montagne da 54 metri quadrati e cifre ancora più alte per gli chalet che arrivano a misurare anche 220 metri quadrati.