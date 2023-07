Fedez a Battiti Live con i sabot “carrarmato”: quanto costano le scarpe trendy (e griffate) Tra gli artisti che si sono esibiti durante la seconda puntata di Battiti Live c’era anche Fedez, che per l’occasione ha proposto un look che si rivelerà perfetto per l’estate con camicia crochet e sabot griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera su Italia 1 è andata in onda la seconda puntata di Battiti Live (registrata nelle scorse settimane a Bari) ed è stata una vera e propria "parata di star" che si sono sfidate a colpi di stile. La conduttrice Elisabetta Gregoraci ha lasciato gli addominali in vista con un crop top incrociato, Elettra Lamborghini ha brillato con la tutina di cristalli, Levante ha osato con dei pantaloni con le stringhe "inguinali". Il primo a esibirsi è stato Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 e per l'occasione ha declinato in modo super originale alcune delle tendenze più gettonate di stagione: ecco cosa ha indossato per la seconda esibizione al festival dell'estate.

La camicia traforata di Fedez

Fedez a Battiti Live si è esibito sia sulle note di Disco Paradise con gli Articolo 31 e Annalisa, sia in coppia con J-Ax, col quale ha riproposto la hit di qualche estate fa Senza pagare. Per l'occasione ha mixato comodità e glamour sfoggiando un outfit che si rivelerà perfetto per l'estate, soprattutto per gli amanti delle tendenze di stagione. Ha abbinato un paio di pantaloncini corti total black a una camicia color panna effetto crochet firmata Bonsai. Si tratta di un modello a maniche corte e col colletto realizzato con lavorazione a maglia, dai cui dettagli traforati era possibile intravedere i tatuaggi sul petto. Il suo prezzo? 290 euro.

Fedez con la camicia Bonsai

Chi ha firmato i sabot di Fedez a Battiti Live

A fare la differenza nel look di Fedez a Battiti Live sono state le scarpe. Niente sneakers o sandali, per l'esibizione estiva ha optato per il modello must del momento, i sabot. Sebbene a primo impatto sembrassero dei mocassini, facendo un tantino di attenzione si poteva notare il tallone scoperto.

Fedez con le mule Prada

Naturalmente il cantante non ha potuto fare a meno di puntare sulle griffe: ha infatti sfoggiato le mules con la suola a carrarmato in gomma firmate Prada, decorato con l'iconico logo smaltato della Maison sulla fascia. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti a 770 euro. In quanti seguiranno l'esempio del rapper per stare comodissimi in vacanza?