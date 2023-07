Levante a Battiti Live, colora il palco di rosa con T-shirt crop e pantaloni stringati Levante ha portato una ventata di colore sul palco di Battiti Live, col suo look rosa e viola. La cantante si è esibita nella seconda puntata, a Bari.

Ph. Luana Giannini, Instagram @luanagianniniphoto

Battiti Live è l'appuntamento che estate dopo estate porta prima nelle piazze pugliesi e poi in prima serata televisiva la musica del momento. Lo show itinerante sta andando in onda su Italia 1. Stasera, 11 luglio, è il turno della seconda puntata dello show, registrata due settimane fa a Bari. Presente sul palco anche Levante, pronta come sempre a regalare emozioni con la sua voce e le sue canzoni.

Levante canta a Battiti Live

Proprio quando i fan si erano abituati a vederla in versione bionda, Levante ha sorpreso di nuovo tutti tornando mora! La cantante dopo la nascita della sua prima figlia ha stravolto completamente la propria immagine, con chioma e sopracciglia decolorate. Il drastico cambiamento le è valso non poche critiche, da parte di chi ha espresso perplessità su quel look, concentrandosi sull'aspetto della cantante piuttosto che sulla sua carriera.

Ph. Luana Giannini, Instagram @luanagianniniphoto

La trasformazione è stata il suo modo di sentirsi libera, di esprimere se stessa in quel momento di vita così particolare. Ora, invece, è tornata alle origini e lo ha fatto in concomitanza con un altro evento decisivo. Levante è tornata al suo colore corvino naturale in occasione del rilascio del nuovo singolo. Il 23 giugno, infatti, è uscito il brano Canzone d'estate. Lo ha portato anche sul palco di Battiti Live, con un look coloratissimo.

Ph. Luana Giannini, Instagram @luanagianniniphoto

Il look di Levante a Battiti Live

Il secondo show di Battiti Live è stato registrato a Bari il 24 giugno, poco dopo l'uscita del nuovo video di Levante. Sul palco la cantante ha quindi sfoggiato la sua chioma corvina naturale, dopo aver abbandonato il tanto criticato biondo. Sul palco, si è esibita con un look coloratissimo, all'insegna della pancia nuda con ombelico in vista. Ha infatti indossato una T-shirt crop rosa abbinata a un paio di originali pantaloni viola, caratterizzati da un dettaglio stringato all'altezza dell'inguine, dove solitamente si trovano i bottoni o la zip. I pantaloni di Levante, invece, hanno un laccetto che attraversa sei piccoli occhielli. La cantante ha portato una ventata di colore sul palco, rallegrandolo si rosa e viola.