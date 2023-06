Levante, la prima foto mora è un inno alla bellezza naturale: “Senza trucco ma con brufolo” La decolorazione dei capelli proprio non era andata giù ai fan della cantante: Levante ora mostra il nuovo look coi capelli scuri e manda un messaggio di amore verso se stesse.

A cura di Beatrice Manca

Levante a Sanremo 2023 e oggi su Instagram

La cantante Levante ha stupito tutti di nuovo: è tornata mora e ha risposto agli hater in un modo creativo. Per lanciare il nuovo singolo Canzone d'Estate ha ‘usato' tutti gli insulti ricevuti quando aveva i capelli chiari, rendendoli parte di un video trailer ironico in cui compaiono molti personaggi famosi, tra cui Fiorello e Amadeus. "Ho sognato che ero bionda – dice nel video – Era un disastro". Adesso la cantante di Vivo è pronta a mostrarsi "senza trucco e parrucc(a)o" con un selfie al naturale.

Levante senza trucco sui social

Levante è tornata e la sua musica ci accompagnerà per tutta l'estate: il grande ritorno è stato sottolineato dal radicale cambio look e dall'hastag #iltempodellemore che accompagna tutte le sue foto. La cantante, da poco diventata mamma della piccola Alma Futura, ha mostrato ai follower il nuovo look dopo il video in cui indossava una parrucca. La chioma, di nuovo nero corvino, è raccolta sulla nuca, le sopracciglia sono di nuovo scure e il viso è luminoso e raggiante anche senza un filo di trucco, con le le lentiggini in vista.

L'ironia di Levante: "Il solito cesso"

Con ironia e delicatezza, Levante scherza sulle piccole imperfezioni: "Foto senza trucco e parrucco ma con brufolo" per poi proseguire: "Il solito cesso (parlo della location, oh!)" La foto in effetti è stata scattata in un bagno interamente ricoperto da un motivo floreale su fondo rosa antico, perfettamente abbinato al suo outfit: un corpetto bianco con ricami floreali e spalline sottili. Vestita di fiori e bellissima nella sua semplicità, Levante sembra proprio una dea della primavera!