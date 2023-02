Elisabetta Gregoraci romantica a San Valentino: celebra l’amore con spalle nude e fiori sull’abito Elisabetta Gregoraci, a Parigi col compagno, ha celebrato l’amore in rosa, con un romantico look dal dettaglio floreale sul décolleté.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Magda Butrym

Subito dopo aver festeggiato il compleanno a Montecarlo, Elisabetta Gregoraci è partita alla volta di Parigi in dolce compagnia. La showgirl è volata nella città dell'amore per festeggiare San Valentino col fidanzato. La storia con Giulio Fratini non è più un mistero, la coppia non si nasconde ma sta cercando comunque di preservare e proteggere la privacy, senza troppe intromissioni mediatiche. I due stanno insieme da luglio e sono stati visti insieme molte volte, in questi mesi. Non cv'è stata una vera e propria ufficializzazione della relazione, ma ai microfoni di Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin, la neo 43enne si è detta felice accanto al nuovo compagno. Il breve viaggio a Parigi è stato un modo per concedersi una pausa di coppia lontano dagli impegni e se lo sono goduti al massimo.

I look di Elisabetta Gregoraci a Parigi

La coppia per la fuga d'amore ha scelto un hotel lussuoso, una struttura iconica di Parigi, in uno degli angoli più eleganti della città. Se per il giorno la 43enne ha optato per look chic e comodi, per le serate ha dato il meglio di sé in quanto ad outfit, senza tradire il suo stile trendy e colorato. Data l'occasione, ha puntato sul romanticismo e ha scelto il filo conduttore dell'estetica Barbiecore.

Elisabetta Gregoraci in Magda Butrym

Prima è statala volta di un minidress con fiori sul seno e dettaglio cut out. Poi ha indossato una creazione simile, dello stesso brand e nella stessa nuance. A San Valentino, infatti, ha festeggiato l'amore indossando un mini ispirato alle linee degli anni '70 con lunghe maniche a campana, rouches all over e scollo a barca con spalle scoperte.

in foto: abito Magda Butrym

Impossibile non notare la spilla di fiori al centro del décolleté, un bouquet di rose tono su tono. Il vestito è di Magda Butrym e costa 1445 euro. Per dare ancora più risalto alle spalle e al dettaglio floreale, la showgirl ha optato per i capelli raccolti in uno chignon alto, con immancabili gioielli per dare luce al tutto. Agli orecchini a cerchio ha aggiunto degli anelli e i suoi amatissimi bracciali: ne possiede una collezione di altissimo valore da cui non si separa mai.