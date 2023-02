Elisabetta Gregoraci a Parigi: quanto costa l’hotel in uno degli angoli più eleganti della città Elisabetta Gregoraci sta condividendo numerose immagini del suo soggiorno a Parigi in un hotel unico nel suo genere nel cuore della città.

A cura di Clara Salzano

Elisabetta Gregoraci a Parigi

Continuano i festeggiamenti per il compleanno di Elisabetta Gregoraci che, dopo aver celebrato il suo genetliaco a Montecarlo, è partita per Parigi con il fidanzato Giulio Fratini in vista anche del giorno di San Valentino. La nota showgirl condivide sempre numerose immagini della sua quotidianità. Vediamo quanto costa il soggiorno di Elisabetta Gregoraci in una delle città più romantiche al mondo.

Elisabetta Gregoraci in hotel a Parigi

Per il romantico soggiorno a Parigi Elisabetta Gregoraci e il compagno Giulio Fratini hanno scelto un iconico hotel in uno degli angoli più eleganti della città. Si tratta dell'Hotel Costes in rue Saint-Honoré, che sorge a pochi dalla lussuosa Place Vendôme con le sue gioiellerie.

Place Vendôme a Parigi

Fondato da Jean-Louis Costes, imprenditore diventato famoso a Parigi negli anni Ottanta per aver creato con un'ancora sconosciuto Philippe Starck un iconico caffè in una gigantesca bolla traslucida Les Halles, l'Hotel Costes è un hotel a 5 stelle unico nel suo genere situato all'interno di un antico palazzo del XVIII secolo.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci a Dubai: quanto costa una cena nel suo ristorante preferito

La corte interna dell’Hotel Costes

Gli interni dell'Hotel Costes sono stati decorati da Jacques Garcia in stile barocco e con un design alla moda con sovrapposizioni di epoche. Oggi il lussuoso albergo è un luogo senza tempo, icona assoluta per la vita parigina con i suoi ristoranti-bar di tendenza e sontuose camere.

Il ristorante nella corte dell’albergo

L'Hotel Costes comprende anche altre due strutture in città fondate da Jean-Louis Costes in collaborazione con Christian Liaigre. Si tratta dell'ex Hotel Lotti in rue de Castiglione e un hotel più recente in Rue de Mont-Thabor. Nel complesso Hotel Costes comprende 99 camere, ognuna con stili e atmosfere totalmente diverse.

La camera di Elisabetta Gregoraci all’Hotel Costes

Elisabetta Gregoraci sta condividendo numerosi video del suo soggiorno parigino. Dalle immagini pubblicate è stato possibile collocare la nota showgirl in una delle Grande Chambre dell'Hotel Costes in rue Saint-Honoré con pareti e tessuti per il letto della stessa fantasia e vista mozzafiato sulla città. Il costo a notte per questa camera è di circa 950 euro.