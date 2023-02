Elisabetta Gregoraci col reggiseno trasparente: alle sfilate di Milano celebra il “free the nipple” Elisabetta Gregoraci era tra gli ospiti della sfilata Gucci e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità. Ha indossato un tailleur scintillante con un reggiseno trasparente a vista, sostenendo così il movimento free the nipple.

La Milano Fashion Week è tra gli eventi più attesi dell'anno dalle star, che non perdono occasione per sfoggiare i loro look più spettacolari, glamour e sensuali. Durante la terza giornata di sfilate è andato in scena lo show di Gucci: in passerella la Maison ha lanciato la collezione Autunno/Inverno 2023-24 firmata dall'ufficio stile e, tra gonne longuette a vita bassa, abiti nudi e maxi pellicce, ha catapultato il pubblico nei primi anni 2000. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Chiara Ferragni con le mutande a vista ai Maneskin con i loro completi pastello, anche se ad attirare le attenzioni è stata anche Elisabetta Gregoraci in reggiseno trasparente.

Elisabetta Gregoraci in tailleur alla sfilata Gucci

L'avevamo lasciata alle prese con i preparativi beauty per la terza giornata di sfilate, ora abbiamo ritrovato Elisabetta Gregoraci raggiante e splendente nel front-row dello show di Gucci. Se per Roberto Cavalli si era trasformata in una pantera con un outfit dark dai dettagli animalier, questa volta ha puntato sulla moda mannish. Ha sfoggiato un tailleur scintillante firmato Gucci, un modello laminato in total green con pantaloni a sigaretta a vita alta e blazer coordinato arricchito da esuberanti manicotti piumati in total black. Non ha rinunciato ai sandali col tacco a spillo e ad alcuni dei suoi orecchini preferiti, i pendenti con le perle bianche firmati Dior.

Elisabetta Gregoraci in Gucci

Il reggiseno logato di Elisabetta Gregoraci

A fare la differenza nel look di Elisabetta Gregoraci è stato però il reggiseno portato a vista sotto la giacca, dettaglio che ha messo in risalto la silhouette impeccabile e gli addominali scolpiti. La showgirl ha scelto un modello nero col ferretto e un laccetto annodato dietro al collo che ha decorato il décolleté, la sua particolarità? Era completamente trasparente, anche se decorato all-over con l'iconica doppia G ricamata, e lasciava intravedere i capezzoli ogni volta che apriva la giacca. La showgirl ha così celebrato il movimento "free the nipple", dando prova del fatto che non ha alcun problema con la nudità.

