Elisabetta Gregoraci con la maschera per le occhiaie: il segreto per essere perfetta alla Fashion Week Elisabetta Gregoraci è tra le grandi protagoniste della Milano Fashion Week. Dopo aver mostrato i look glamour scelti per gli show, ha documentato anche i preparativi nel backstage, mostrando quali sono i suoi segreti di bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Al di là dei meravigliosi abiti e accessori lanciati in passerella, ad attirare le attenzioni del pubblico sono soprattutto le star che seguono gli show dalle prime file dei front-row. Elisabetta Gregoraci non si è lasciata sfuggire un evento tanto mondano, tanto che per l'occasione ha lasciato Montecarlo e per qualche giorno si è trasferita nel capoluogo lombardo. Dopo essere apparsa in versione pantera da Roberto Cavalli, questa mattina si è servita dei social per documentare i preparativi per il suo prossimo impegno fashion.

Elisabetta Gregoraci in versione acqua e sapone

Una delle manie più gettonate tra le star da qualche anno a questa parte? Servirsi dei social per mostrare gli aspetti più "normali" della loro vita, primo tra tutti la passione per i look acqua e sapone. Se davanti ai riflettori le celebrities appaiono sempre impeccabili e preparatissime, tra le mura di casa lasciano spazio alla comodità e non esitato a documentarlo con foto e Stories. L'ultima ad averlo fatto è stata Elisabetta Gregoraci, che alla vigilia di un impegno ufficiale alla Milano Fashion Week si è mostrata tra le "grinfie" del suo consulente d'immagine. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Sul viso portava solo un filo di make-up ma, nonostante ciò, era assolutamente perfetta.

Elisabetta Gregoraci si prepara alle sfilate

Il trick beauty di Elisabetta Gregoraci

"Buondì… Ma la mia faccetta? Oggi giornata intensa di sfilate e nel pomeriggio vi aspetto in Rinascente", sono questa le parole con cui Elisabetta Gregoraci ha dato il via alla sua mattinata, lasciando intendere che sarà tutt'altro che rilassante. Oltre ad avere il grembiule da parrucchiere, essenziale quando si tagliano i capelli, ha anche indirettamente rivelato il suo segreto di bellezza. Di cosa si tratta? Delle patch anti-occhiaie, usate per ridurre i segni della stanchezza sul viso, aggiungendo un tocco raggiante al proprio aspetto. In quante useranno il trick beauty della showgirl per eliminare le occhiaie in un batter d'occhio?

