È l’estate dei colori pastello: la principessa Charlene di Monaco sceglie il rosa delicato

Charlene di Monaco

Il principe Alberto ha festeggiato in grande stile i suoi 20 anni di regno, cominciati dopo la morte del padre Ranieri III, avvenuta il 6 aprile 2005. Ai festeggiamenti hanno preso parte tantissime persone, desiderose di rendere omaggio al principe, che si è rivolto direttamente al popolo monegasco nel suo discorso di ringraziamento. Con lui c'erano ovviamente anche la moglie Charlene di Monaco e i loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Ma dopo la cerimonia celebrativa, per la coppia è stato subito tempo di un altro impegno istituzionale. Hanno preso parte al giuramento di S.E. M Christophe Mirmand, nuovo ministro di Stato del Principato di Monaco, nominato con Ordinanza Sovrana del 2 luglio 2025. La cerimonia ufficiale si è tenuta presso il Palais Princier, dopo un'udienza concessa dal principe alla presenza della principessa. Look delicatissimo per lei.

Il look color pastello di Charlene di Monaco

Nelle serate di gala e nelle occasioni più formali, Charlene di Monaco predilige dei look chic ed eleganti, senza eccessi né particolari elementi vistosi: è una donna dallo stile semplice e minimal. Raramente indossa stampe, puntando molto di più sul monocromatico; non è una fan degli accessori vistosi, ma quando il momento lo permette sa osare sapientemente con tocchi scintillanti, per declinare l'outfit in una versione più glamour, ma sempre in modo discreto e senza esagerare. La jumpsuit è un grande must have del suo guardaroba, fatto soprattutto di tailleur, ma anche abiti da sera dalla linea morbida mai troppo aderenti.

Quando partecipa ad eventi più formali, anche lei va sul sicuro col tailleur. È sicuramente l'opzione che consente di andare sul sicuro in questi cais, risultando eleganti, impeccabili, perfettamente in ordine. Piuttosto che "spezzare" il look, lei per la cerimonia di giuramento ha preferito abbinare tutto all'insegna del monocromatico. Ha dunque indossato un tailleur composto da giacca lunga senza bottoni e pantaloni svasati sul fondo, con camicetta coordinata, tutto in un rosa cipria tenue e delicato, molto chiaro; ai piedi un paio di décolleté bianche con tacco basso. La principessa è una fan dei colori pastello. L'avevamo vista in rosa anche alla festa per i 20 anni di regno del marito.

Leggi anche Charlene di Monaco icona di eleganza col pizzo: cosa ha indossato alla festa per i 20 anni del regno

I colori pastello dominano l'estate 2025

L'estate fa pensare sempre a un guardaroba fatto di colori accesi, decisi, forti, fluo, perfetti per spiccare e farsi notare. E invece, l'estate 2025 sembra decretare il successo delle nuance pastello, solitamente associate alla primavera. Sulle passerelle c'è stata un'abbondanza di lilla, menta, giallo burro, glicine, tonalità nude, ocra e miele. I summer look delle vacanze, dunque, quest'anno sono più soft, rientrano in una palette più discreta e polverosa, fatta di colori morbidi e tessuti leggeri: sono outfit da declinare in versione monocromatica (in perfetto stile Charlene) o "spezzando" con qualcosa a contrasto, se non si vuole proprio rinunciare al tocco strong, per un effetto meno basic.