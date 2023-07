Charlene di Monaco, serata di gala in total white: la principessa incanta in abito da sera e diamanti Look total white per la principessa Charlene di Monaco, che ha preso parte a una serata di gala molto importante nel Principato. Ha scelto un outfit da favola.

A cura di Giusy Dente

Il Gala della Croce Rossa Monegasca è un evento a cui i reali non possono mancare. La principessa Charlene vi partecipa dal 2006 assieme al marito. Il principe Alberto è presidente dal 1982 e sua moglie vicepresidente dal 2021. La coppia ha preso parte alla serata assieme a Camille Gottlieb, la figlia 24enne di Stéphanie di Monaco: lei è Capo della Sezione Giovani dell'ente. Il Gala si è svolto nella leggendaria Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo ed è stata una serata allietata da musica e intrattenimento. C'è stata la tradizionale tombola di beneficenza e al termine, Robbie Williams ha cantato per gli 800 ospiti presenti.

Il look principesco di Charlene di Monaco

Dal 2006 a oggi, Charlene di Monaco non è mai mancata al Gala della Croce Rossa Monegasca. È un evento a cui tiene molto, tra i più importanti della sua agenda. La principessa stavolta ha incantato i presenti con un look da favola all'insegna del bianco. Ha sfoggiato un elegantissimo abito da sera total white ricoperto di micro cristalli, con maniche trasparenti, cintura in vita e scollatura rotonda. Pochette bianca abbinata, dall'effetto perlato.

Ha completato l'outfit con dei gioielli preziosi e di grandissimo valore. All'anulare sinistro, immancabile l'anello di fidanzamento Repossi, che per un periodo aveva smesso di indossare. Impossibile non notare ai lobi gli imponenti orecchini firmati Van Cleef & Arpels in oro bianco e rosa, con diamanti e zaffiri. Il brand è uno dei preferiti della regina Camilla: la moglie di re Carlo III non si separa mai dal suo braccialetto blu portafortuna del brand.

Charlene di Monaco indossa orecchini Van Cleef & Arpels

I pendenti fanno parte di una collezione esclusiva di alta gioielleria realizzata dalla Maison nel 2019, la linea Romeo & Juliet. Si tratta di una collaborazione tra Van Cleef & Arpels e Benjamin Millepied (il marito di Natalie Portman), realizzata quando il coreografo ha portato in scena una rivisitazione del dramma di Shakespeare in una versione moderna danzata, ambientata nella Los Angeles contemporanea. Marito e moglie sembra che abbiano coordinato i loro look: giacca e camicia bianche anche per il principe Alberto, che come tocco di colore ha scelto papillon e fazzoletto, ovviamente rossi.