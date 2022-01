Charlene di Monaco non ha più l’anello di fidanzamento: le verrà restituito quando tornerà a palazzo Charlene di Monaco ha avuto dei problemi di salute negli ultimi mesi ed è stata costretta a rimanere lontana dalla famiglia. La cosa che in pochi sanno è che ha dovuto rinunciare all’anello di fidanzamento del principe Alberto: ecco quando potrà riaverlo.

La storia di Charlene di Monaco sta destando non poche preoccupazioni e perplessità tra i sudditi del Principato e il motivo è molto semplice: praticamente dalla scorsa estate sta vivendo lontana da Palazzo Grimaldi, rimanendo a distanza dal marito Alberto e dai figli gemelli Jacques e Gabriella. A causa di alcuni problemi di salute che l'hanno costretta a sottoporsi a una delicata operazione, è rimasta a lungo in Africa. Oggi, nonostante sia tornata in Europa, si è trasferita in Svizzera, per la precisione a Zurigo, dove è ricoverata in una clinica per riprendersi dallo stress fisico e psicologico subito negli ultimi mesi. La cosa che in pochi sanno è che, fino a quando non tornerà a casa, è stata costretta a rinunciare a un prezioso gioiello di famiglia.

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Charlene

Qual è l'accessorio che Charlene di Monaco non ha potuto portare con lei nella clinica svizzera in cui è ricoverata? Il prezioso anello di fidanzamento che le regalò il principe Alberto prima del matrimonio. Si tratta di una fascia in oro bianco con incastonato un diamante tagliato a pera di 3 carati, fu Alberto in persona a commissionarlo alla gioielleria Repossi di Parigi. Trattandosi di un pezzo unico e personalizzato, il suo valore è letteralmente inestimabile. Anche prima della recente "latitanza" Charlene non lo portava sempre al dito, lo indossava solo in occasioni speciali, dunque potrebbe essere stata lei stessa ad averlo a casa, consapevole del fatto che va custodito con attenzione.

L’anello di fidanzamento d’oro e diamanti di Charlene

Charlene di Monaco: quando tornerà a casa?

Che si tratti di una questione di sicurezza o semplicemente di una regola del protocollo, non importa, l'unica cosa certa è che la mamma dei principini ha dovuto restituire il gioiello ai Grimaldi, che non hanno esitato a conservarlo in un luogo sicuro. Quando potrà riaverlo? Solo quando tornerà definitivamente a casa dalla sua famiglia. L'unico piccolo inconveniente è che Charlene non ha ancora annunciato la data del rientro. In molti dicono che tornerà dai figli tra il 26 e il 27 gennaio, ovvero durante le celebrazioni di Santa Devota, patrona di Montecarlo, ma al momento nulla è certo, addirittura Alberto si è rifiutato di commentare la questione. Prima o poi vedremo ancora una volta la principessa con il prezioso all'anulare sinistro?