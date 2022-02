Dopo Sanremo torna Doc in tv: Matilde Gioli festeggia col fiore tra i capelli Dopo lo slittamento dovuto al Festival di Sanremo, Doc – Nelle tue mani è tornato in tv e dunque anche Matilde Gioli. Ha festeggiato con fan e follower sfoggiando due look floreali.

A cura di Giusy Dente

Il giovedì sera di Rai 1 è targato Doc – Nelle tue mani: sono infatti in onda le nuove puntate della serie tv ispirata alla storia vera di Pierdante Piccione. La puntata del 10 febbraio è stata ancora una volta un successo in termini di ascolti: 6.3 milioni di spettatori pari al 28.9% di share. Il pubblico si è molto appassionato alle vicende dei medici del Policlinico Ambrosiano di Milano e in particolare ama moltissimo Luca Argentero e Matilde Gioli, che interpreta la dottoressa Giulia Giordano. Se nella serie tv per ovvie ragioni l'attrice è quasi sempre con camicie bianco, quando è fuori dal set nella sua quotidianità è una donna di stile, trendy ed elegante.

Matilde Gioli quando non è Giulia Giordano

Matilde Gioli nella sua vita privata, che condivide poco sui social, riesce a essere trendy senza esagerare: il suo stile è semplice e colorato, prevalentemente acqua e sapone. Nessun make up particolarmente elaborato, niente abiti provocanti o stravaganti. Predilige capi casual come shorts e crop top, piumini e jans. Invece nelle occasioni di gala sa spostare l'attenzione su qualcosa di più glamour, seguendo i trend del momento. Alla conferenza stampa di presentazione della serie tv, lo scorso gennaio, aveva incantato tutti con un look davvero chic e sofisticato, un abito in maglia perfetto per l'inverno. Questo capo è il must have di stagione, portato in passerella dai principali brand, perché perfetto per ogni occasioni, versatile, facile da abbinare, adatto a ogni fisicità.

Durante la settimana di Sanremo, la Rai aveva modificato la programmazione per dare spazio alla kermesse: dunque la messa in onda di Doc – Nelle tue mani era slittata. La fiction è tornata in prima serata giovedì 10 febbraio e per festeggiare ha condiviso alcune foto sui social. In una ha il camice medico addosso, nelle altre due invece è se stessa, non veste i panni da dottoressa di Giulia Giordano. Ha scelto due look delicati e floreali, freschi e quasi estivi. In uno ha un fiore tra i capelli e la didascalia riporta alcune strofe della canzone Quando calienta el sol. Nell'altro scatto regge un enorme fiore giallo tra le mani, con un make up colorato ma leggero. L'attrice sa trasmettere allegria e solarità: il pubblico la ama proprio per la sua naturalezza.