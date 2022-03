Matilde Gioli con i capelli lunghissimi dopo Doc: la drastica trasformazione per il nuovo film Matilde Gioli sta spopolando nella seconda edizione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 che va in onda ogni giovedì sera, dove siamo abituati a vederla in camice e con i capelli a caschetto. Di recente, però, sui social ha cambiato look e ha sfoggiato una chioma extra long.

A cura di Valeria Paglionico

Matilde Gioli sta vivendo un periodo particolarmente felice dal punto di vista professionale: è tra le protagoniste di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero arrivata alla sua seconda stagione che sta letteralmente spopolando. Ogni settimana la vediamo in tv nei panni della Giulia Giordano, indossa quasi sempre il camice da medico e porta i capelli a caschetto. Com'è fuori dal set? Come si evince dalle foto pubblicate spesso sui social è decisamente più sbarazzina e casual, spazia tra micro short, codine alla Sailor Moone accessori "floreali", dando prova di non essersi montata assolutamente la testa con la popolarità. Di recente, però, si è mostrata in una versione davvero inedita: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Matilde Gioli con la nuova acconciatura

È sbarcato su Sky e su Now Tv il film di Francesco Marioni Va bene così e tra i suoi protagonisti c'è anche Matilde Gioli, che per l'occasione ha stravolto il suo look. L'attrice ha detto addio al long bob sfoggiato in Doc e ha optato per una chioma extra long portata leggermente ondulata e con la riga molto laterale. Trattandosi di una pellicola realizzata diversi mesi fa, non si esclude che Matilde si fosse fatta crescere i capelli appositamente (evitando così di usare le classiche extension). A renderla un tantino "diversa" rispetto al solito, anche il make-up decisamente acqua e sapone con il viso molto pallido e appena un tocco di matita intorno agli occhi.

Matilde Gioli nel film Va bene così

Perché Matilde Gioli ha cambiato look

Il motivo per cui Matilde Gioli ha cambiato drasticamente look? Si tratta di una necessità di scena per il film commedia di cui è protagonista, Va bene così. In occasione dell'arrivo della pellicola su Sky tv, l'attrice ha pensato bene di concedere ai fan una piccola anticipazione di quello che sarà il suo personaggio, Paola. Le riprese risalgono al 2021, dunque la rivoluzione hair di Matilde non è delle ultime ore, ma tanto è bastato ai fan per definirla "irriconoscibile". Certo, i capelli extra long le donano un aspetto davvero etereo ma i profondi occhi azzurri continuano a essere inconfondibili. La cosa certa è che la Gioli è così bella che sta bene davvero in ogni versione.