Matilde Gioli senza trucco e con le codine: dopo Doc 2 la svolta di stile è acqua e sapone Matilde Gioli è tra le protagoniste più amate della fiction “Doc – Nelle tue mani” e, sebbene su Rai 1 appaia sempre serissima in versione dottoressa, sui social lascia libero sfogo alla sua vera natura. Di recente si è mostrata in un’insolita versione acqua e sapone e con delle originali codine.

A cura di Valeria Paglionico

Matilde Gioli è la giovane attrice italiane tra le protagoniste più amate di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero che di recente è tornata su Rai 1 con la sua seconda stagione. In tv ricopre i panni della dottoressa Giulia Giordano e appare sempre seria e professionale in divisa e camice tra le corsie del Policlinico Ambrosiano. Com'è, però, nella vita reale? Lo rivela lei stessa quotidianamente sui social, dove non esita a mostrarsi in abiti casual e look all'insegna del glamour. Nelle ultime ore ha però avuto una svolta acqua e sapone, immortalandosi in un'inedita versione al naturale.

Matilde Gioli, dai camici di Doc 2 agli abiti casual

Matilde Gioli si sta godendo il relax dopo il successo delle prime puntate della seconda stagione di Doc e, sebbene sui social non abbia rivelato dove sta passando le sue giornate, si mostra spesso sullo sfondo di meravigliosi panorami naturali e location da sogno. Ha ormai abbandonato il camice della dottoressa Giulia e ha dato spazio ai capi più comodi, trendy e casual del suo armadio, dalle gonne di jeans alle sneakers, fino ad arrivare ai costumi interi e ai top floreali. Insomma, nella vita "reale" l'attrice è tutt'altro che formale, preferisce lasciare libero sfogo alla sua creatività anche quando si parla di look.

Un look casual di Matilde Gioli

Il selfie al naturale di Matilde Gioli

Ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stato soprattutto un selfie "al naturale" postato da Matilde. Lo ha scattato in una ascensore e nella didascalia ha chiesto ai follower di indovinare il luogo in cui si trova. Cosa ha indossato? Semplicemente un micro top a fiori scollato e decorato con delle rouches sul petto. Il suo viso è completamente struccato, anche se in parte coperto dalla mascherina, mentre i capelli sono legati in due chignon laterali in pieno stile Sailor Moon. La svolta di stile acqua e sapone sarà definitiva o semplicemente la Gioli si sarà presa una "pausa" dai make-up da set televisivo?