Matilde Gioli, dopo Doc in giacca e minigonna: sotto la camicia non indossa nulla Matilde Gioli è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Donna Moderna e per l’occasione ha abbandonato la divisa e il camice da medico sfoggiati in “Doc – Nelle tue mani”. L’attrice ha indossato giacca e minigonna in stile studentessa, lasciando intravedere l’assenza di reggiseno sotto la camicia.

A cura di Valeria Paglionico

Matilde Gioli per Donna Moderna, ph. Davide Nova

Matilde Gioli è la donna più richiesta del momento: dopo aver spopolato sui più svariati red carpet internazionali, è sbarcata su Rai 1 con Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero arrivata alla sua seconda stagione nella quale ricopre i panni di Giulia Giordano. In tv siamo abituati a vederla in divisa e camice bianco da dottore ma, come si evince dal suo profilo social, nella vita "reale" è decisamente più trendy e casual. Se qualche giorno fa si era mostrata senza trucco e con le codine, ora ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità: ecco il provocante look sfoggiato per un servizio fotografico realizzato per Donna Moderna.

Il look "da studentessa" di Matilde Gioli

Matilde Gioli ha raggiunto un nuovo traguardo professionale: è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Donna Moderna. A immortalarla è stato il fotografo Davide Novi, che ha saputo far emergere il suo lato più sensuale e provocante. L'attrice ha lasciato nell'armadio gli abiti di scena e i capi casual che sfoggia di solito, ha preferito trasformarsi in una "studentessa" con un look ispirato alle divise scolastiche. Ha infatti indossato un completo total black con giacca lunga e minigonna a vita alta, completando il tutto con una camicia bianca portata sbottonata e con una lunga collana che le cade al centro del décolleté.

La foto di Matilde Gioli è il trionfo dell'eleganza

Il dettaglio che non si può fare a meno di notare è che Matilde non indossa il reggiseno ma, nonostante ciò, non appare assolutamente eccessiva o volgare, anzi, lo scatto glamour realizzato per la rivista è il trionfo dell'eleganza. L'attrice ha inoltre rivoluzionato il beauty look, dicendo temporaneamente addio ai capelli lisci e ai make-up acqua e sapone. Ha portato la chioma ondulata e leggermente spettinata, così da aggiungere un tocco "bad" all'outfit, mentre per quanto riguarda il trucco, ha esaltato le labbra con un rossetto sui toni del marrone. La trasformazione rispetto al set di Doc 2 non è forse impressionante?