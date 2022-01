Matilde Gioli dentro e fuori dal set di Doc 2: com’è l’attrice nella vita reale Matilde Gioli è tra le protagoniste più amate di “Doc – Nelle tue mani”, la fiction di Rai 1 in cui ricopre i panni della dottoressa Giulia. In tv siamo abituati a vederla in camice e divisa ma com’è nella vita reale?

A cura di Valeria Paglionico

Matilde Gioli è una delle protagoniste di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 con Luca Argentero arrivata alla sua seconda stagione, nella quale ricopre i panni della dottoressa Giulia Giordano. In tv siamo sempre stati abituati a vederla in camice e divisa mentre svolge il suo lavoro con rigore e serietà ma com'è nella vita reale? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo. Nella quotidianità l'attrice veste elegante e trendy, anche che c'è un dettaglio che rimane assolutamente invariato sul piccolo schermo: vanta sempre una bellezza mozzafiato e dei profondissimi occhi azzurri.

Lo stile di Matilde Gioli

Cosa indossa Matilde Gioli nella vita reale? Niente camici e divise ospedaliere, è stilosa, trendy ed elegante. Sui red carpet spazia da lunghi abiti da dea, paillettes e maxi scollature, esaltando i meravigliosi occhi azzurri con dei make-up smokey eyes. Nel privato, invece, è molto più semplice e casual, tanto che non di rado si lascia immortalare tra le mura domestiche o alle prese con l'attività sportiva. Sfoggia shorts di jeans, crop top che lasciano l'ombelico in mostra, sneakers, piumini e pantaloni skinny. Insomma, è una "normale" donna di poco più di 30 anni che ama seguire tutti i trend di stagione.

Matilde Gioli sul set di Doc

Matilde Gioli, il trionfo della bellezza semplice

Il dettaglio che non può passare inosservato quando si guarda il profilo di Matilde? Spesso posta selfie e foto in versione acqua e sapone, mettendo in risalto la sua bellezza semplice e naturale. Certo, essendo meravigliosa, continua a incantare tutti anche senza neppure un filo di trucco, ma è chiaro che non appare radicalmente trasformata prima e dopo il make-up. Anche quando sfila sul red carpet o calca i palcoscenici più ambiti, l'attrice punta su dei look dai toni naturali, mettendo in risalto sopratutto gli occhi chiari. Nella fiction Doc 2 non si è smentita e ha lasciato trionfare la sua innata semplicità.