Luca Argentero è più forte della Juventus: Doc 2 ancora campione d’ascolti in tv La quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 ha conquistato 6.344.000 spettatori pari al 28.9% di share. La serie tv Rai fa meglio della partita di calcio.

Non si ferma il successo di Doc – Nelle tue mani 2 (qui le anticipazioni del prossimo episodio). La fiction con Luca Argentero conquista 6.3 milioni di spettatori e supera la partita di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo (vittoria dei bianconeri per 2-1, rete decisiva di Dusan Vlahovic): 5 milioni di spettatori. Sulle altre reti, Harry Potter e l'Ordine della Fenice ha conquistato 1.1 milioni di spettatori.

Gli ascolti tv dell'11 febbraio 2022

Nel dettaglio, la quarta puntata di Doc – Nelle tue mani 2 ha conquistato 6.344.000 spettatori pari al 28.9% di share. Su Canale 5 l’incontro di Coppa Italia Juventus – Sassuolo ha invece conquistato 5.027.000 spettatori pari al 20.2% di share. Caterina Caselli – Una vita, cento vite è il film in onda su Rai3 che ha invece conquistato 1.384.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Italia 1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha conquistato 1.165.000 spettatori netti per il 5.7% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio realizza una media spettatori di 1.013.000 per un totale complessivo del 5.6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha fatto registrare 708.000 spettatori netti per uno share del 3.9%. Su Rai2 La Mossa del Pinguino ha conquistato 659.000 spettatori netti pari al 2.8% di share. Sul Nove Nemico Pubblico ha conquistato 297.000 spettatori netti per l'1.4% di share. Ignoto 1 – Yara, DNA di un'indagine, in onda su Tv8, ha conquistato 254.000 spettatori netti per l'1.1% di share.

Il prossimo appuntamento con Doc 2

Il prossimo appuntamento con Doc – Nelle tue mani 2 è per giovedì 17 febbraio alle ore 21.25 su Rai1. Dalle anticipazioni della quinta puntata scopriamo che Andrea Fanti si schiera in prima linea per tentare di salvare la vita a una donna, detenuta in carcere con l'accusa di avere tentato di uccidere la figlia. La paziente si scontra con i pregiudizi dei colleghi di Fanti. Intanto, Andrea oltre a occuparsi di curare la paziente deve anche difendersi nell'ambito dell'inchiesta che lo riguarda. Per fortuna, può sempre contare sull'aiuto di Agnese, che fin dall'inizio è stata al suo fianco, pronta a difenderlo. Damiano, intanto, scopre dei segreti che potrebbero compromettere la situazione di Doc.