Doc 2, anticipazioni quinta puntata del 17 febbraio: Andrea Fanti non ce la fa più, vuole arrendersi

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quinta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 17 febbraio. Nel nono e nel decimo episodio della fiction con Luca Argentero, si assisterà alla crisi di Andrea Fanti. Sia nella sua vita privata che in quella professionale, tutto andrà a rotoli. Il rapporto con la figlia sarà sempre più difficile e i sospetti legati all'inchiesta lo faranno sentire con le spalle al muro. Ecco le anticipazioni. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Doc 2, anticipazioni quinta puntata del 17 febbraio

Le anticipazioni della quinta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 17 febbraio alle ore 21:25 su Rai1. Episodio 9 – Andrea Fanti si schiera in prima linea per tentare di salvare la vita a una donna, detenuta in carcere con l'accusa di avere tentato di uccidere la figlia. La paziente si scontra con i pregiudizi dei colleghi di Fanti. Intanto, Andrea oltre a occuparsi di curare la paziente deve anche difendersi nell'ambito dell'inchiesta che lo riguarda. Per fortuna, può sempre contare sull'aiuto di Agnese, che fin dall'inizio è stata al suo fianco, pronta a difenderlo. Damiano, intanto, scopre dei segreti che potrebbero compromettere la situazione di Doc. Ora deve decidere se tradire la squadra o stare dalla loro parte.

La crisi personale e professionale di Andrea Fanti

Le anticipazioni della quinta puntata, episodio 10. Andrea Fanti e gli altri medici si ritrovano nelle condizioni di dover curare un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato nel loro reparto. Doc fa i conti anche con la crisi del suo rapporto con la figlia Carolina. La giovane, infatti, sembra ormai sempre più distante da suo padre. Andrea inizia a interrogare se stesso, cercando di capire se abbia delle responsabilità nella scelta di Carolina di allontanarsi da lui. Inoltre, la crisi di Fanti è anche professionale. Comincia a pensare di non essere all'altezza delle aspettative dei suoi colleghi. Andrea si pone il quesito più doloroso di tutti: "È arrivato il momento di arrendersi?".