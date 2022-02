Doc Nelle tue mani supera i 6 milioni di spettatori, campione d’ascolti contro il GF VIP Ascolti tv giovedì 17 febbraio, Doc Nelle Tue Mani conquista ancora gli italiani registrando oltre 6 milioni di spettatori. Vince contro il GF VIP.

A cura di Gaia Martino

Giovedì 17 febbraio il palinsesto televisivo ha regalato intrattenimento di ogni genere ai telespettatori. Tra la serie tv con Luca Argentero, DOC Nelle tue mani, il film Stai Lontana da me, il docu film Paolo Conte Via da me e il Grande Fratello VIP, il pubblico televisivo ha avuto l'imbarazzo della scelta. Il reality di Alfonso Signorini stando ai dati di ascolto pare abbia pagato il cambio di collocazione, essendosi spostato dal venerdì al giovedì: la serata d'ascolti tv la vince la serie televisiva di Rai Uno, protagonista del giovedì.

Gli ascolti tv di giovedì 17 febbaraio 2022

Su Rai Uno, la serie DOC – Nelle tue mani ha registrato ben 6.561.000 telespettatori, share 28.7%, vincendo così i dati di ascolto contro il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.990.000 telespettatori con il 19.18% di share. Su Rai 2 Il film Stai lontana da me ha raggiunto 766.000 telespettatori con il 3.16% di share; Paolo Conte Via da me è stato seguito da 817.000 telespettatori, registrando il 3.41% di share. Italia Uno è al terzo posto, dopo DOC e il GF VIP: Harry Potter e il principe Mezzosangue ha registrato 1.234.000 telespettatori con lo share 5.97%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 839.000 telespettatori con lo share del 4.65%; La7 con il suo PiazzaPulita ha registrato 705.000 telespettatori. Su Tv8la partita di Europa League, Atalanta – Olympiacos è stata vista da 889.000 telespettatori registrando lo share del 3.6%. Masterchef Italia su Sky Uno è stato visto da un totale di 693.000 telespettatori, share 2.8%: nel dettaglio il primo episodio ha registrato 781.000 telespettatori e il 2.7% di share, mentre il secondo 605.000 telespettatori con il 2.8%.