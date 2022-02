Doc 2, anticipazioni sesta puntata del 24 febbraio: Andrea Fanti tra Agnese e una nuova sfida Le anticipazioni della sesta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 24 febbraio su Rai1. Nella fiction con Luca Argentero, Andrea Fanti dovrà affrontare nuovi ostacoli, sia nel rapporto con Agnese che sul lavoro.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della sesta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 24 febbraio. Gli spettatori assisteranno all'undicesimo e al dodicesimo episodio della serie televisiva con Luca Argentero, Matilde Gioli e Sara Lazzaro. Per Andrea Fanti, le cose si complicheranno sia nella vita privata che sul lavoro. Sempre più vicino ad Agnese, dovrà tentare di vincere le sue resistenze. Inoltre, nel giorno in cui si tiene la simulazione di primariato, un imprevisto rischierà di fare andare tutto storto. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Doc 2, anticipazioni sesta puntata del 24 febbraio

Le anticipazioni della sesta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani, in onda giovedì 24 febbraio alle ore 21:25 su Rai1. Nell'episodio 11, Agnese ritrova tra i suoi pazienti una persona che non si aspettava. In ospedale, infatti, arriva la madre biologica di Manuel, il bambino che Agnese e Davide hanno preso in affido. Il rapporto tra la direttrice sanitaria del policlinico e Davide, intanto, è sempre più teso. Agnese dovrà prepararsi ad affrontare un momento molto difficile, perché la sua vita privata sarà completamente stravolta, mentre Andrea Fanti manifesterà sempre di più il desiderio di starle vicino. In crisi anche il rapporto tra Giulia e Damiano, per via di alcune scelte di quest'ultimo. Gabriel, inizialmente reticente, lascerà cadere ogni barriera e si lascerà andare, rivelando alla psicologa i demoni che lo tormentano.

Andrea Fanti torna a indossare il camice

L'episodio 12 sarà cruciale per Andrea Fanti. Doc, infatti, dovrà affrontare il giorno in cui si tiene la simulazione di primariato. Purtroppo, la fortuna non sarà dalla sua parte. Fanti, dopo avere indossato il camice, dovrà affrontare un imprevisto. Ci sarà, infatti, un blackout informatico dei sistemi dell'ospedale. Fanti dovrà fare affidamento solo su se stesso e questo, lo metterà davanti a delle scelte molto rischiose per la salute dei suoi pazienti. Andrea riuscirà a superare anche questo ostacolo?