Diana Del Bufalo in rosso a This Is Me: la ex allieva di Amici col maxi fiore sul vestito Look rosso fuoco per Diana Del Bufalo protagonista della prima serata di This Is Me, programma dedicato ai talenti usciti dalla scuola di Amici in questi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diana Del Bufalo è certamente uno dei volti più talentuosi e amati, usciti dalla scuola di Amici. Il programma di Maria De Filippi le ha permesso, giovanissima, di farsi conoscere dal grande pubblico, che l'ha sempre apprezzata per la sua spiccata ironia e le grandi doti, sia nel canto che nella recitazione. Difatti, una volta conclusa l'esperienza all'interno del talent show, è riuscita a sviluppare una solida carriera nel mondo dello spettacolo, come attrice e cantante, senza mai uscire dai cuori del suo pubblico. Non poteva dunque mancare a This Is Me, la novità del palinsesto Mediaset: le tre serate evento condotte da Silvia Toffanin sono dedicate proprio alla storia dei volti più amati di Amici. Diana Del Bufalo è tra gli ospiti della prima puntata e con lei anche Emma Marrone.

Il look di Diana Del Bufalo

Il pubblico televisivo si è innamorato di Diana Del Bufalo quando era appena ventenne. Correva l'anno 2010, quando debuttò ad Amici come cantante, facendosi notare però per un talento a 360 grandi, che infatti le ha permesso di sperimentare molto altro oltre la musica. L'abbiamo vista cimentarsi nel doppiaggio, nella recitazione, nella conduzione, si è distinta su piccolo e grande schermo nonché a teatro.

Deve tanto alla scuola di Maria De Filippi e non poteva mancare a This Is Me. "Sarà un omaggio ad Amici. Sono troppo emozionata di esserci anche io insieme ad altri talentuosissimi artisti" ha scritto su Instagram, anticipando la sua presenza in prima serata su Canale 5. Con la stylist Valeria Palombo ha pensato a un look elegantissimo nella sua semplicità.

È un vestito rosso fuoco con scollatura a V, fascia sotto il seno, maxi fiore sulla spalla destra che rende il tutto più prezioso. Il tocco floreale è tra i suoi preferiti, sfoggiato anche sul red carpet del Festival di Venezia nel 2023. L'attrice ha recentemente cambiato hair look dando il benvenuto alla frangetta a tendina. Per la serata ha optato comunque per un raccolto, uno chignon molto chic con due ciocche di capelli a incorniciare il viso.

Lo stile di Diana Del Bufalo

Il pubblico televisivo ha conosciuto Diana Del Bufalo in tuta e sneakers, la "divisa" della scuola. Negli anni il suo stile si è fatto molto più elegante, raffinato, chic: è maturata come donna e come artista e dunque ha cercato uno stile più maturo. Il suo guardaroba comprende soprattutto camicette, gonne a ruota, abitini midi vintage; è fan di rouches, dettagli floreali, pois, balze, maniche a sbuffo e pizzi. Predilige uno stile retrò di grande effetto e nei suoi look aggiunge spesso il cappello, un dettaglio capace di fare la differenza. Impossibile non amarla!