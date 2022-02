Diana Del Bufalo, le foto di ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice da Amici a LOL Diana Del Bufalo è una delle protagoniste della seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori” ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Era il 2011 quando ha debuttato ad Amici e da allora il suo aspetto è un tantino cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Diana Del Bufalo prima e dopo Amici

Diana Del Bufalo è una delle protagoniste della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, il game show di Prime Video presentato da Fedez e Frank Matano. Così come lo scorso anno, anche questa volta i comici sono rimasti 6 ore chiusi in una stanza provando a non ridere di fronte a gag e scenette esilaranti. Oggi siamo abituati a vedere Diana bellissima e trendy sui social e in tv ma in quanti ricordano i suoi esordi nello spettacolo? È diventata famosa nel 2011 dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi e da allora non ha più smesso di avere successo, anche se il suo aspetto è un tantino cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La trasformazione di Diana Del Bufalo dopo il dimagrimento

Sono passati più di 10 anni da quando Diana Del Bufalo ha debuttato in tv sul palco di Amici e il suo aspetto è cambiato molto. Sebbene abbia mantenuto intatta la bellezza che da sempre la contraddistingue, è evidente che sia notevolmente dimagrita. Come ha fatto a perdere peso? Tutto è cominciato quando è diventata vegetariana circa 9 anni fa. Modificando in modo drastico l'alimentazione quotidiana, è riuscita a perdere 12 chili in poco tempo.

Diana Del Bufalo ad Amici nel 2011

Fino a quel momento non si piaceva troppo ma, complici anche allenamenti di pilates e un supporto psicologico, ha modificato il rapporto con se stessa e col suo corpo. Oggi si sente sicura di sé, ha acquisito consapevolezza e si accetta così com'è. La cosa l'ha aiutata non poco anche sul lavoro e non può fare a meno di urlare a gran voce che la vera rivoluzione è quella interiore.

Diana Del Bufalo ai Tim MTV Awards 2017

Diana Del Bufalo, la rivoluzione di stile dopo Amici

Negli anni di Amici Diana Del Bufalo era apparsa in tv sempre con indosso le tute e li abiti di scena monocromatici forniti dalla produzione ma, una volta terminato il talent, ha messo in atto una vera e propria rivoluzione di stile. Complice anche il dimagrimento evidente, l'attrice ha detto ai maxi abiti da sera e ai completi comodi, osando con minidress di paillettes, gonne a matita fascianti e metallizzate, maxi spacchi e jeans skinny. Certo, non rinuncia a tocchi bon-ton da vera lady, ma è chiaro che ha una sicurezza tale da non esitare a mettere in risalto la silhouette. Insomma, Diana non è solo ironica, splendida e simpatica, ha anche tutte le carte in regola per diventare icona fashion.