Diana Del Bufalo col fidanzato a Venezia 2023: sfila col maxi fiore sulla camicia Diana Del Bufalo è volata a Venezia col fidanzato Patrizio: l’attrice è stata premiata al Festival del Cinema.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diana Del Bufalo ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia. La kermesse nella quinta giornata ha ospitato il Filming Italy Best Movie Award 2023. L'attrice è stata premiata nella sezione Musical, per l'interpretazione in Sette spose per sette fratelli, lo spettacolo teatrale con cui ha girato l'Italia riscuotendo ampi consensi. Ora per lei inizia una nuova avventura, in un'altra produzione: è la protagonista di Cabaret, con Arturo Brachetti. A Venezia, la 33enne è giunta in compagnia del fidanzato.

Chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo

Archiviata la lunga storia con Paolo Ruffini e la recente relazione con Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo ha trovato la stabilità sentimentale e un nuovo amore il cui nome è Patrizio. L'attrice è più felice che mai con lui e sta proteggendo questa felicità e la vita di coppia da eccessive intromissioni. Difatti anche se i due stanno insieme ormai da diversi mesi, sui social soprattutto all'inizio si sono mostrati poco. Ad oggi, non si conosce il cognome dell'uomo né il suo mestiere, né se faccia parte o meno del mondo dello spettacolo. Tutto ciò che si sa, è che i due sono innamoratissimi. Dopo la vacanza a Formentera, insieme sono volati a Venezia alla volta del Festival del Cinema. Diana Del Bufalo ha sfilato sul red carpet e ha ritirato un premio.

Il look di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo ha puntato su un look romantico, ma al tempo stesso sbarazzino per la serata di gala. L'attrice ha scelto una semplice camicia bianca a maniche lunghe abbinata a un'ampia gonna nera rivestita in tulle. Ha dato un tocco speciale all'outfit con una spilla a forma di maxi rosa rossa, appuntata sul petto.

Come acconciatura ha scelto una ponytail realizzata dall'hair stylist Luigi Gentile, che ha permesso di mettere ancora più in risalto i vistosi orecchini, abbinati ad anello d'oro. Di Vanessa Forlini, invece, il make-up nude e molto naturale. In nero il compagno Patrizio, con camicia bianca e papillon. Sul red carpet l'attrice ha sfilato da sola, ma sui social ha condiviso alcuni momenti di backstage assieme al fidanzato.