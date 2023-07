Diana Del Bufalo in vacanza con il fidanzato Patrizio: “Mi dissero che non avrei più provato amore” Diana Del Bufalo è in vacanza a Formentera con Patrizio, il nuovo fidanzato sconosciuto al mondo dello spettacolo. Dopo la dolorosa fine della storia con Paolo Ruffini, l’attrice temeva di non provare più amore: “Non ascoltate nessuno, viva la vita”.

A cura di Gaia Martino

Dopo circa quattro anni dalla fine della relazione con Paolo Ruffini e la breve storia d'amore con Edoardo Tavassi, Diana Del Bufalo ha ritrovato l'amore tra le braccia di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Si chiamerebbe Patrizio e non avrebbe un account social: l'attrice e conduttrice televisiva italiana dopo averlo mostrato sul suo profilo per la prima volta lo scorso aprile, gli ha dedicato parole d'amore. Stanno trascorrendo dei giorni di relax a Formentera: "Mi avevano detto che non avrei provato più amore, non ascoltate nessuno".

La dedica per il fidanzato Patrizio

Con alcune foto scattate durante la vacanza a Formentera, Diana Del Bufalo ha condiviso con i suoi fan Instagram un pensiero che riguarda il nuovo fidanzato che si chiamerebbe Patrizio.

Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore, che era una cosa che da adulti non si prova più perché “ormai”. Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita.

Dopo la sofferenza provata per la fine della storia con Paolo Ruffini, temeva di non trovare più un uomo di cui innamorarsi. Patrizio ha fatto tornare il sorriso alla cantante e volto televisivo: "Tu. Tutto. Tu tu ruttutu" aveva scritto lo scorso aprile come didascalia della loro prima foto social.

Diana Del Bufalo e il fidanzato Patrizio

Sul conto dell'uomo si conosce ben poco. Nelle ultime settimane Diana Del Bufalo lo ha portato con sé a cena con i suoi amici: ha fatto ridere e chiacchierare il siparietto social con Cristiano Caccamo condiviso poi dai fan su Tik Tok.

La dolorosa rottura con Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo nel 2020 raccontò a Verissimo della sofferenza provata per la rottura da Paolo Ruffini. Parlò di "gesti gravi" commessi dal suo ex compagno. Queste le sue parole: