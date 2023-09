Cosa ha indossato Annalisa al matrimonio: svela il secondo vestito “segreto” La rivoluzione di stile, le parrucche usate per marcare il percorso musicale, il vestito (o meglio i vestiti) del matrimonio: Annalisa si racconta a Fanpage.it.

A cura di Giusy Dente

Annalisa in Knwls

Tre singoli di successo che l'hanno eletta regina dell'estate, un album appena uscito, nuovi concerti in vista: per Annalisa è il momento della consacrazione definitiva nel mondo del pop italiano. E questo momento di grande successo professionale va di pari passo con una grande stabilità e serenità nella vita privata: ha sposato il compagno Francesco Muglia, una storia che ha sempre protetto da eccessive intromissioni mediatiche, vissuta il più possibile all'insegna della privacy. La crescita artistica è andata di pari passo, soprattutto più di recente, con una rivoluzione di stile. A Fanpage.it Annalisa ha spiegato proprio i motivi di questa nuova immagine (svelando anche una curiosità sul look nuziale).

Perché Annalisa ha cambiato stile

La carriera di Annalisa è iniziata con un talent show e il successo l'ha raggiunta subito. Amici è stata una grossa opportunità e con Maria De Filippi è rimasta in ottimi rapporti: era presente anche al suo matrimonio. Un talent show, però, se da un lato ti permette di farti conoscere subito al grande pubblico, dall'altro fa sì che alcuni aspetti della persona inevitabilmente si perdano. Ecco perché Annalisa ha sentito l'urgenza e il bisogno di recuperarli, di mettere in luce parti di sé che erano forse rimaste in ombra. Tutto è andato di pari passo con la musica. A Fanpage.it ha spiegato: "Sentivo questa esigenza di arrivare alla gente in maniera trasparente, perché forse sono arrivata al pubblico in un modo un po' veloce: ho fatto un talent, come tanti altri miei colleghi, e nella mia scalata verso il pubblico ho fatto un passo lungo, sono arrivata un po' tutta insieme e questo, inevitabilmente, da una parte crea un'opportunità molto grande, dall'altra parte anche un po' di fraintendimento sulla persona, di pregiudizio, di chiaroscuri da mettere in luce. Tutte caratteristiche che magari lì per lì sono state lasciate un po' da parte, per questo ho cercato di togliere tutto e poi mi sono sentita pronta, finalmente, per cambiare stile e usare l'estetica al servizio delle canzoni".

Non a caso il suo ultimo album si chiama Nuda ed è proprio una messa a nudo: "Ho finalmente cominciato, dopo un percorso fatto di anni in cui sono andata a togliere tutto, a costruire, quindi a usare il mio corpo, la moda, il look, i capelli, il trucco, tutto, per dare un impatto maggiore alle canzoni, per aggiungere anche visivamente delle cose. Mi sono sentita di farlo con Bellissima perché era il momento giusto; già con Nuda, precedentemente, mi ero sentita pronta e compresa".

Annalisa in Dolce&Gabbana

Come Annalisa ha sfruttato gli hair look

I capelli hanno avuto un ruolo decisivo nel marcare la trasformazione di Annalisa, nell'accompagnare il percorso musicale che ha fatto con i suoi recenti brani. A Fanpage.it ha spiegato passo per passo l'uso di queste parrucche: "Ho usato i capelli bagnati e il trucco sfatto per raccontare la delusione in Bellissima, in Mon Amour ho usato il caschetto di Valentina, Nikita, Blade Runner per raccontare la voglia di riscatto, la voglia di vendetta e anche quella voglia di fare degli esperimenti, essere chi non sei, per scoprire dove stai andando. Infine ho usato il capello biondo corto e il bianco per raccontare una pace ritrovata, che passa sicuramente per la malinconia, però a un certo punto hai una consapevolezza in più, sei un po' più forte, un po' più pronta per un nuovo viaggio".

Le ispirazioni sono venute dagli anni Ottanta e alle grandi star di quel decennio: "L'ho pensata così perché collego il capello corto e il chiodo a delle donne che mi trasmettono questo, quindi Madonna, Annie Lennox, quella quella femminilità molto forte, individualista e anche carismatica".

Annalisa in Dolce&Gabbana

Il vestito da sposa di Annalisa

Con un matrimonio blindato e poco social, Annalisa ha sposato il compagno Francesco Muglia. Poco è trapelato delle nozze: si sono detti sì con rito religioso ad Assisi, poi si è svolto un beach party a L'Eco del Mare, in Liguria. La sposa ha condiviso poche foto del giorno del sì, ma per l'occasione non ha voluto un abito tradizionale: ha scelto un vestito corto di Dolce&Gabbana. Lo ha sentito subito suo, come ha spiegato a Fanpage.it: "Io non mi sono mai vista vestita con l'abito da sposa, sono andata semplicemente in quelle che sono le forme che mi fanno stare bene. Trattandosi di una festa sulla spiaggia, quindi, sono andata a prendermi un vestito corto, me l'hanno disegnato come volevo io, e quella forma lì era come la mia coperta di Linus". Ciò che non ha mostrato è il secondo abito! Ce n'era, infatti, un altro: "Anche quando abbiamo fatto quella parte del matrimonio che non è uscita fuori, insomma, che è rimasta soltanto per la famiglia, non avevo l'abito tradizionale".