Chiara Ferragni, nuova collaborazione col brand moda della stilista greca Vassia Kostara: “Le donne devono sostenersi”

Il nuovo progetto di Chiara Ferragniu Brand è una limited edition realizzata assieme alla designer greca Vassia Kostara, creatrice dell’omonimo brand moda.

Chiara Ferragni e Vassia Kostara

C'è l'estate, c'è la spensieratezza, c'è il blu del mare, c'è l'inno alle donne e all'imprenditoria femminile nel nuovo progetto di Chiara Ferragni. L'influencer continua a muoversi nel mondo della moda, portando avanti il proprio brand e legando il proprio nome a quello di altri marchi. La nuova collaborazione, infatti, pronta al lancio ufficiale (il 6 luglio) è quella con una designer greca: la stilista Vassia Kostara, creatrice dell'omonimo brand di abbigliamento. La recente visita in Grecia non era dunque solo un viaggio di piacere, ma c'era di mezzo anche il lavoro.

Una collaborazione per funzionare deve poggiare su basi solide condivise, ci deve essere una certa assonanza, il pubblico deve potersi fidare e affezionare, deve riconoscersi in qualche modo in quel sodalizio, che non deve quindi risultare forzato o puro marketing. La precedente collaborazione dell'influencer, per esempio, era stata per certi versi penalizzata proprio per questo: la capsule collection di T-shirt e felpe con Rivoluzione Romantica era risultata un po' falsa. Riccardo Pirrone a Fanpage.it aveva spiegato quanto quell'estetica e quegli slogan fossero ormai superati, quanto quel progetto fosse ben poco concreto, poco funzionale, soprattutto dopo il lungo periodo di crisi. Invece solitamente sono autenticità e coerenza a premiare in questi casi: gli acquirenti vogliono qualcosa in più di ciò che potrebbero avere dai singoli brand.

Vassia Kostara x Chiara Ferragni

Il nuovo tentativo è quindi diverso, messo in piedi innanzitutto con un'altra donna e al di fuori del confini italiani. Vassia Kostara è una stilista greca e il suo marchio è caratterizzato dall'utilizzo di stampe d'ispirazione naturale: i colori dell'ambiente, la luce, le sfumature dell'acqua, fiori e foglie, tutte stampe fatte a mano e realizzate disegnando su carta o in digitale. La limited edition firmata con Chiara Ferragni si muove su questa scia stilistica-estetica e cerca di sintetizzare i valori cari a entrambe, traducendo nella collezione questa filosofia comune.

Chiara Ferragni nell'annunciare la collaborazione su Instagram ha spiegato: "Ciò che ci unisce va ben oltre il nostro amore per l'estate. È il nostro viaggio condiviso come imprenditrice, la nostra passione per la creazione e la nostra convinzione che le donne siano più forti quando si sostengono a vicenda. Dalla Grecia all'Italia, abbiamo creato una collezione ispirata a tutto ciò che amiamo, alla bellezza della semplicità, alla vita autentica e alla celebrazione dei momenti più significativi della vita. Una collezione che celebra l'amicizia e la convinzione che le cose più belle accadano quando le donne si sostengono a vicenda".

Chiara Ferragni e Vassia Kostara

La notizia della linea Vassia Kostara x Chiara Ferragni arriva a distanza di qualche mese dal lancio della linea body care del marchio dell'imprenditrice, che prima ancora aveva invece messo sul mercato una candela, aprendosi al settore home. Sta quindi continuando a muoversi per riaffermarsi in modo solido nell'ambito moda, anche ampliando i propri orizzonti in strade collaterali. Il restyling di Chiara Ferragni Brand, di qualche mese fa, è stato il chiaro segnale dell'inizio di un nuovo capitolo, anche perché è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, decisione che certamente le ha dato una spinta in più per ripartire da zero. E la ripartenza è stata festeggiata diventando testimonial per Guess. Insomma, c'è tanto che bolle in pentola dal punto di vista professionale, il tutto mentre si è fatta avanti più stabilità anche nella vita privata, con un nuovo amore. Che il peggio sia dunque finalmente passato?