Chiara Ferragni non è mai stata così bene: “Più ero magra più ero infelice. Ora amo il mio corpo”

Da “sei ingrassata” a “stai invecchiando”: Chiara Ferragni risponde ai commenti degli haters. Certe parole non la feriscono più perché si ama e accetta com’è.

Lo scandalo Pandoro è lontano, il divorzio è un brutto ricordo, la gogna mediatica è per lo più superata: Chiara Ferragni è in una fase della sua vita in cui riesce nuovamente a guardare al futuro, a pensare alla propria vita professionale e sentimentale con serenità. Le cose sono cambiate: è cambiato il suo lavoro, la percezione del pubblico, ma forse è lei stessa a essere cambiata, semplicemente cresciuta.

Ora porta avanti il suo brand, ha ripreso con delle nuove collaborazioni, nella sua vita c'è anche un nuovo amore. All'orizzonte c'è anche il primo progetto cinematografico, col debutto come attrice in un film. Forte di queste nuove basi l'influencer ha quindi fatto un lungo discorso, diretto agli haters e non solo. Perché sì, lo spunto arriva da commenti recenti sgradevoli e inappropriati del tipo "stai ingrassando, stai invecchiando", ma la verità è che il discorso dell'imprenditrice ha qualcosa di più generico, che va oltre l'odio online e che ci riguarda tutti.

Alle donne non è concesso invecchiare, non è permesso essere "imperfette" rispetto allo standard estetico di riferimento. Su questi due fronti si è quindi concentrata Chiara Ferragni, per esprimere il proprio pensiero e forse lanciare anche un messaggio che supera la sua personale esperienza.

Col tempo che passa ha un buon rapporto: "Certo, sto invecchiando, sì. Non tutti hanno la possibilità di invecchiare. Non tutti sono così fortunati. Tante persone si ammalano, tante persone muoiono. Invecchiare è un privilegio e purtroppo non tutti ce l'hanno". E ha un buon rapporto anche col suo corpo, migliore rispetto al passato, quando sentiva maggiormente il peso delle pressioni sulla propria immagine. Ai giudizi ci è abituata, ma oggi gestisce le critiche con più disinvoltura, proprio perché lavorando su se stessa ha acquisito consapevolezze nuove, che le permettono di stare tranquilla.

È come se avesse smesso di legare il proprio valore a uno standard estetico. Nel tempo, le persone si sono sempre soffermate molto sul suo aspetto fisico: personaggi in vista come lei sono sempre al centro dell'attenzione e il corpo è ciò che viene colpito per primo, quando si vuole ferire. Oggi, però, è meno ossessionata dalla magrezza. Ha anzi rivelato qualcosa su cui vale la pena soffermarsi: i momenti in cui era più magra e tanti le invidiavano questa caratteristica, erano proprio i momenti in cui era più infelice.

Ha raccontato: "Io sono naturalmente magra, quindi sono fortunata: è semplicemente il mio DNA. Ovviamente mi alleno e cerco di fare del mio meglio, ma in passato ero molto insicura del mio corpo e desideravo sempre essere ancora più magra. Non ho mai avuto disturbi alimentari, grazie a Dio. Però ci sono stati momenti in cui ero davvero molto triste e mangiavo pochissimo, oppure ero ossessionata dall'idea di mangiare solo cibi sani. E ogni volta che ripenso a quella ragazza, a me stessa in quel periodo, ricordo quanto fossi infelice. Ero così triste. Sono stati i momenti peggiori della mia vita, quelli in cui ero molto magra. Ogni volta che mi avete visto nel momento in cui ero più magra, significava che non stavo vivendo un periodo felice".

Smantellata l'equazione magrezza=felicità, l'imprenditrice ha sviluppato un nuovo modo di vivere. È come se fosse entrata in una nuova fase, ha inaugurato l'era dell'accettazione, dell'amor proprio. "Adesso amo il mio corpo. Penso che possa sempre migliorare, ma amo la persona che sono. Adoro i miei capelli naturali. Mi piace vedermi senza trucco. Questa è la mia pace interiore e voglio proteggerla con tutta me stessa. Avrei voluto raggiungere questa serenità molto prima. Ma, finalmente, ci sono arrivata" ha detto orgogliosa.

Amarsi è un lavoro che richiede tempo, allenamento: "Vanno valorizzati i propri punti di forza e al tempo stesso coltivata l'interiorità e le passioni" è il consiglio che ha dato a Fanpage.it la Dott.ssa Dafne Zikos per liberarsi dalla prigione della perfezione e della bellezza, in cui ci si rinchiude soprattutto per assecondare lo sguardo altrui e piacere a tutti i costi.