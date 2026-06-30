È la “no makeup summer” di Chiara Ferragni: estate senza trucco e filtri col viso naturale

Chiara Ferragni è in Grecia assieme al compagno José Hernandez. Si sta godendo la vacanza all’insegna della naturalezza: è la sua “no makeup summer”.

Chiara Ferragni si sta godendo una romantica vacanza in Grecia assieme al compagno, viaggiando tra le isole: Kimolos, Mykonos, Santorini, Milos. È con José Hernandez, l'imprenditore colombiano con cui fa da poco coppia fissa. Con lui sembra abbia ritrovato la serenità e la stabilità, un equilibrio che da troppo tempo mancava. Questa per lei potrebbe essere un'estate di svolta, dal punto di vista sentimentale, o quantomeno un'estate senza drammi, dopo il tira e molla con Giovanni Tronchetti Provera. L'imprenditrice sta portando fan e follower con sé in Grecia, tra ristoranti esclusivi, nuotate in spiagge da sogno, viste mozzafiato e tramonti sul mare. Per godersi la vacanza a pieno, ha messo da parte il make-up.

Accanto alle foto tradizionalmente "instagrammabili", infatti, ne ha affiancate altre in una veste decisamente più casual: sono foto che la ritraggono completamente struccata, col viso al naturale, scatti non ritoccati e senza filtri. Ecco quindi i capelli in disordine, le sopracciglia scomposte, la pelle del viso leggermente arrossata, labbra senza rossetto e occhi senza mascara: tutte caratteristiche che si è soliti "camuffare" per rendersi perfetti, a prova di Instagram. Non è scontato.

Quando postiamo una foto sui social stiamo attentissimi: stiamo abituati a scattare decine e decine di volte pur di riuscire nell'intento. Facciamo più e più tentativi prima di scorrere una a una le immagini nella galleria e scegliere quella da condividere. Vogliamo che non si notino i difetti, che non ci siano imperfezioni in bella vista: la caccia al like si porta avanti così. È una ricerca di approvazione costante, è una vetrina in cui mostrarsi al top, anche perché il confronto con gli altri rischia di farsi crudele scorrendo il feed (e crudeli sono anche i commenti). Questo meccanismo ha contagiato tutti e i personaggi pubblici sono i più esposti alla gogna, chiaramente.

L'aspetto fisico è il primo che viene tirato in ballo quando si vuole ferire qualcuno. Gli spunti non mancano mai, anche perché vale davvero tutto: le caratteristiche fisiche a cui attaccarsi sono molteplici e anche contrastanti, a dimostrazione del fatto che non si andrà mai davvero bene del tutto, non si sarà mai davvero giusti agli occhi altrui. A volte sei troppo magra, altre troppo grassa, in alcuni casi ti vesti in modo sciatto in altri in maniera troppo succinta, a volte l'appiglio per la critica è la pancia altre i brufoli sul viso: ogni minimo dettaglio può diventare il punto di partenza per sferrare un attacco ben mirato.

Per questo sui social c'è sempre poco spazio per la normalità e troppo per filtri e ritocchini: sono un modo per apparire al meglio, per rendersi inattaccabili. Vale lo stesso per il make-up: è uno scudo, una difesa, uno strato, una barriera. La "no makeup summer" di Chiara Ferragni, invece, è un gesto liberatorio, è un modo per godersi un momento in modo autentico e senza preoccuparsi di piacere agli altri. Tanto la critica arriverà comunque.

La tendenza del make-up no make-up

La naturalezza ha conquistato non solo i social, ma anche il mondo beauty: sono tante a cercare questo effetto, quindi a dire addio all'utilizzo di chissà quanti prodotti (che richiede anche un certo sforzo economico). L'applicazione si è fatta più minimal ed essenziale, andando proprio a ricreare l'effetto di un viso struccato. Si chiama "make-up no make-up" ed è proprio la tendenza di truccarsi per non sembrare truccate. È il compromesso per un'occasione speciale magari, in cui ci si vuole sentire più sicure di sé, ma senza stravolgere la propria immagine, senza compromettere la naturalezza e l'autenticità del proprio volto. Ecco quindi cosmetici con formulazioni molto leggere e impalpabili, colori neutri e nude, per sfoggiare un impercettibili "trucco non trucco", che c'è ma non si vede.