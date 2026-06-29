Il viaggio in Grecia di Chiara Ferragni: quanto costa dormire nelle vecchie case dei pescatori a Milos e Kimolos

Klima e Mandrakia sono due antichi villaggi di pescatori di Milos famosi per le tipiche abitazioni affacciate direttamente sulle acque cristalline della Grecia. Un tempo rimesse per le barche, oggi attraggono migliaia di turisti da tutto il mondo, tra cui Chiara Ferragni, che ha soggiornato in una delle abitazioni da circa 760 euro a notte.

Chiara Ferragni a Klima, Milos

Le vacanze 2026 di Chiara Ferragni continuano e in questi ultimi giorni l'influencer ha condiviso gli scatti dei suoi giorni in Grecia. È stata vista a Milos e a Kimolos, due delle isole delle Cicladi che riescono a coniugare natura incontaminata e autenticità. Milos in particolare è famosa per le sue spiagge e il fascino degli antichi villaggi dei pescatori che affacciano direttamente sul mare. E anche Kimolos conquista per il suo panorama quasi caraibico fatto di acque limpidissime e labirinti di casette. Oggi molte di queste storiche case, sia a Milos che Kimolos, sono state trasformate in piccoli appartamenti di lusso che offrono un'esperienza a diretto contatto con mare e natura. Come si vede nei post social, Chiara Ferragni ha soggiornato proprio in uno di questi, il Thavma Cyclades, le cui suite partono da circa 760 euro a notte.

Chiara Ferragni a Milos, Grecia.

La storia delle case dei pescatori a Klima e Mandriaka

Negli ultimi anni Milos sta diventando una delle mete più ricercate delle Cicladi, apprezzata per il suo paesaggio vulcanico e l'autenticità di una cultura che permane nonostante il turismo. In particolare, sono molto ricercati luoghi come la spiaggia di Sarakiniko, famosa per la roccia bianca e levigata, la capitale Plaka o l'incredibile insenatura Kleftiko, che si traduce come luogo dei banditi. In realtà, ci sono due villaggi di pescatori che sono il vero gioiello dell'isola: Klima e Mandrakia. I due piccoli borghi sono famosi per le syrmata, le caratteristiche e antiche abitazioni tradizionali scavate nella roccia o costruite letteralmente di fronte all'acqua.

Villaggio di pescatori di Klima, Milos

Storicamente, queste piccole case erano state create per avere il piano terra adibito come rimessa dove lasciare le barche dei pescatori quando non venivano usate. Le porte e le finestre sono poi state dipinte con colori accesi per accentuare il contrasto con i colori dell'isola e del mare. Klima vanta una storia millenaria: risalente a circa il 1000 a.C, è diventato il porto principale dell'isola ed è stato poi influenzato da diverse culture, dai macedoni ai romani fino all'Impero Ottomano. Anche la storia di Mandrakia è antichissima, qui le case bianche, proprio come quelle di Klima erano riparo per i pescatori dopo lunghe battute.

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Mandrakia, Milos

Le abitazioni di Klima e Mandrakia: oggi mete di lusso

Nonostante il passato e la storia importante di questi suggestivi villaggi, oggi sono diventati principalmente mete turistiche per scattare foto e molte delle case dei pescatori sono state convertite in appartamenti di lusso o Airbnb che attirano migliaia di turisti per la loro posizione mozzafiato. I prezzi possono variare a seconda della grandezza della casa o dell'arredamento; quello in cui ha soggiornato Ferragni, il Thavma Cyclades, ha camere che partono da circa 760 euro a notte ed è inoltre quasi interamente prenotato fino a settembre.

Una delle case di Thavma Cyclades

Se prima la barca veniva riposta al piano terra e il pescatore dormiva in una piccola zona al piano di sopra, oggi troviamo invece degli appartamenti a due piani o in alcuni casi della vere e proprie ville con tanto di piscina, come nel caso di Villa Imeperial Milos, dove una villa costa oltre 1600 euro a notte.

La piscina di Villa Imperial Milos

Kimolos, la perla delle Cicladi

Ma il viaggio di Chiara Ferragni non si è fermato a Milos. L'influencer si è recata anche a Kimolos, un'isola a soli 800 metri di distanza da Milos ma lontana dal solito turismo di massa delle Cicladi e famosa per i suoi paesaggi incontaminati. Qui infatti si trovano diverse calette suggestive come Prassa e Bonatsa, villaggi che sono vicoli e labirinti di case bianche e il kastro di Chorio, uno degli insediamenti fortificati più belli e meglio conservati dell'intera Grecia.

Una delle classiche rimesse per le barche a Kimolos, Grecia

L'attrazione naturale più iconica rimane Skiadi, un'imponente formazione rocciosa di circa 4 metri che ricorda un grande fungo. Anche qui non mancano le syrmata: Goupa Kara è un caratteristico villaggio di pescatori costellato delle tipiche abitazioni un tempo rimesse per le barche.