Charlotte Casiraghi con le piume, Beatrice Borromeo in pizzo oro: i vestiti al Ballo della Rosa 2023 A Monte Carlo è andato in scena il tradizionale Ballo della Rosa, evento mondano e benefico a cui hanno partecipato i componenti della famiglia reale del Principato di Monaco, da Beatrice Borromeo a Charlotte Casiraghi (che pare abbia nascosto con l’abito il pancino)

I reali di Monaco al Ballo delle Rose 2023

Come ogni anno a Monte Carlo si è svolto il tradizionale Ballo della Rosa, evento mondano e benefico organizzato per la prima volta nel 1954 da Grace Kelly, allora Principessa di Monaco. Il ballo ancora oggi continua ad esser eun appuntamento fisso organizzato e presieduto dal Principe Alberto II e dalla Principessa Carolina di Hannover per raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione Principessa Grace.

Il tema del Ballo della Rosa 2023

Bollywood è il tema scelto per il Ballo della Rosa edizione 2023, a curare gli allestimenti della Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, il luogo che ha ospitato l'evento, è stato lo stilista Christian Louboutin, grande amico di Carolina di Monaco, mentre io celebre cantante Mika ha allietato gli ospiti con una performance musicale sul palco in stile Bollywood.

Gli ospiti al ballo: Charlene grande assente

Oltre ad Alberto e Carolina, sul tappeto rosso dell'evento hanno sfilato altri esponenti reali del Principato di Monaco, come Charlotte, Andrea e Pierre Casiraghi e ancora Tatiana Santo Domingo, Beatrice Borromeo e Alexandra di Hannover con il fidanzato, Ben Sylvester Strautmann. Grande assente della serata Charlene di Monaco, che non ha sfilato al fianco del marito Alberto, anche se recentemente era apparsa in pubblico mostrando un'ottima salute. A mancare all'evento anche Dimitri Rassam, marito di Charlotte Casiraghi, probabilmente impegnato sul set di un film.

Carolina di Monaco veste d'argento

A catalizzare l'attenzione del pubblico sono stati ovviamente i look scintillanti, con abiti d'alta moda, indossati per l'occasione da principi e principesse. Carolina di Monaco per il Ballo della Rosa 2023 ha indossato un vestito griffato Chanel, un modello a tunica dalla silhouette essenziale, impreziosito da un tessuto metallico interamente realizzato con paillettes in silver effetto matt e con orli di paillettes rosa shocking. Per completare il look, la principessa ha indossato sandali rosa coperti di cristalli.

Tatiana Santo Domingo, la moglie di Andrea Casiraghi, ha invece scelto un longdress oro e argento in perfetto stile Bollwood, decorato da lunghe frange di paillettes e firmato Jenny Packham. Oltre ai componenti della casa reale, tra gli ospiti c'era anche Mika che ha sfoggiato un elegante smoking in black&White, con giacca tuxedo bianca dai rever a scialle in contrasto, su blusa in seta trasparente, pantaloni neri e sneakers sportive bianche.

Mika al Ballo della Rosa

Charlotte Casiraghi nasconde il pancino al ballo della rosa?

Ormai da mesi circolano rumors sempre più insistenti su una possibile gravidanza di Charlotte Casiraghi. La principessina di Monaco al Ballo della Rosa è apparsa indossando un abito dalla linea a tubo non aderente, che restava morbido su pancia e fianchi, non mostrando dunque le forme del corpo. Questa scelta non ha fatto altro che alimentare ancor di più il gossip su una possibile gravidanza.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Gossip a parte, Charlotte era splendida ed estremamente elegante nel suo abito dalle linee estremamente semplici, molto simile a uno slip dress, ovvero il modello d'abito più trendy questa primavera. Il vestito scelto per l'occasione fa parte della collezione Primavera/Estate 2023 di Chanel ed è un abito con con spalline sottili, realizzato in tessuto semi trasparente ricoperto di paillettes rosa pallido. All'estremità della gonna, vaporose piume pink aggiungono un tocco glam al vestito. A completare l'outfit, orecchini di diamanti, lunghissimi guanti in satin rosa confetto e una mini bag in pelle matelassé bianca, ancora firmata Chanel.

Chanel Primavera/Estate 2023

Beatrice Borromeo omaggia la Spagna

Per l'evento mondano a Monte Carlo, Beatrice Borromeo ha scelto un abito da sera dal "mood flamenco", si tratta di un vestito, con bustier strapless che lascia le spalle nude e ampia gonna, realizzato in seta nera con ricami dorati e inserti di pizzo color oro cuciti in vita e alla base della gonna.

Beatrice Borromeo in Dior

Il particolare modello fa parte della collezione Cruise 2023 di Dior, collezione presentata con una sfilata evento a Siviglia, attraverso cui la stilista Maria Grazia Chiuri ha reso omaggio alla cantante e ballerina di flamenco Carmen Amaya. Per completare il look Beatrice Borromeo ha indossato lunghi orecchini a goccia in diamanti e oro bianco e ha incorniciato il volto con un particolare diadema realizzato in raffia e con fiori neri di paglia.