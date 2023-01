Charlotte Casiraghi, la prima uscita dopo la notizia della gravidanza è con il ciondolo portafortuna Charlotte Casiraghi ha partecipato al Festival del Circo di Monte Carlo con un cappotto a quadri: è la prima apparizione pubblica dopo mesi di rumor sulla terza gravidanza.

Da giorni sulla stampa francese si rincorre la notizia che Charlotte Casiraghi, la royal monegasca nipote di Grace Kelly, sia incinta del terzo figlio. Da Palazzo non arrivano conferme (né smentite) ma nella sua ultima uscita pubblica pare aver confermato la notizia della gravidanza con il look: avete notato la collana che spunta dal cappotto a quadri?

Charlotte Casiraghi con il cappotto a quadri

Charlotte Casiraghi ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la notizia della gravidanza, trapelata sulla rivista Aquí a dicembre. Casiraghi ha partecipato al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo insieme al resto della famiglia (inclusi i nipotini Jacques e Gabriella) sfoggiando un look total black. Ha indossato un paio di pantaloni larghi e un maglione dolcevita, completando il look con un cappotto in tweed a quadri bianchi e neri firmato Chanel, brand di cui è ambasciatrice.

Charlotte Casiraghi in Chanel con la madre Stephanie

La collana portafortuna di Charlotte Casiraghi

La stampa francese ha sottolineato che il look oversize, con il cappotto aperto, sembrava studiato appositamente per nascondere le forme e non rivelare troppo presto il pancione. Ma c'è un altro dettaglio che potrebbe essere rivelatore: la collana lunga con un ciondolo di ametiste, una scelta che ricorda i campanellini argentati indossati sul pancione delle future mamme come portafortuna. Charlotte Casiraghi indossa una croce di ametiste che, secondo la tradizione, sono le pietre simbolo dell'equilibrio, della calma e del sonno tranquillo. Forse un piccolo aiuto per il primo trimestre della gravidanza?

