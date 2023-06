Carolina Stramare col costume di jeans: il total denim è trendy anche in spiaggia La tendenza dell’estate 2023 è il costume di jeans. Il denim non passa mai di moda, neppure in spiaggia: è una scelta vincente anche per i look balneari.

A cura di Giusy Dente

Single o fidanzata, non è dato saperlo. Di certo, Carolina Stramare dopo l'avventura a Pechino Express l'estate se la sta godendo al mare. Se ci sia o meno un compagno nella vita della ex Miss Italia è un mistero. Ai tempi della partecipazione al famoso concorso di bellezza era fidanzata con l'imprenditore Alessio Falsone, poi nel tempo le sono stati attribuiti diversi flirt: Eros Ramazzotti, l'ex tronista Mattia Marciano, Matteo Bocelli, Christian Maldini, Andrei Radu. L'ultimo in ordine di tempo è quello con Antonio Spinalbese, da lei smentito. La modella benché sia sempre al centro del gossip tende a essere molto riservata sulla vita privata, pur essendo molto presente sui social, dove aggiorna quotidianamente fan e follower su viaggi e impegni di lavoro. Le ultime foto sono in costume e anzi, ha dato uno spunto trendy per un look balneare tutto da copiare.

Le tendenze dell'estate

La tendenza che forse più di tutte regna sovrana quest'anno è l'estetica Barbiecore. Complice l'uscita del film dedicato alla bambola più famosa di sempre, spopolano look all'insegna del fucsia e del rosa: e vale anche per la moda balneare. I colori che rimandano all'universo pink di Barbie sono i più gettonati in spiaggia, come il costume monospalla di Paola di Benedetto. Anche Alba Parietti è una fan del modello monospalla, ma spopolano anche i micro bikini (i preferiti di Elena d'Amario) e i due pezzi con dettagli cut-out strategici (come quello messo in valigia da Bianca Balti).

Carolina Stramare in Pin–Up Stars

A non passare mai di moda è il monocolor: dal costume intero rosso in stile Baywatch (riproposto proprio dalla ex bagnina Pamela Anderson) al must have per eccellenza, il costume intero nero come quello di Martina Colombari. Il modello a cui Carolina Stramare non sa rinunciare è quello super sgambato e con maxi scollatura. Ma la 24enne, sempre al passo con le tendenze, ha fatto anche un'altra proposta trendy per l'estate 2023.

in foto: costume Pin–Up Stars

In denim è intramontabile (anche in spiaggia)

Il due pezzi di Carolina Stramare è un modello firmato Pin-Up Stars e fa parte della collezione SS23. È realizzato in 100% denim, composto da brassiere con coppe a triangolo e parte inferiore con culotte o brasiliana. Costa 161 euro. In quanti copieranno l'ex Miss Italia e metteranno in valigia un costume di jeans per le loto vacanze al mare?