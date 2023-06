Carolina Stramare dà il via all’estate col costume intero super sgambato Sgambato, con maxi scollatura, monocolore: nella valigia delle vacanze di Carolina Stramare non manca il costume intero in una variante più trendy dell’altra.

A cura di Giusy Dente

Tutti si chiedono se Carolina Stramare sia o meno fidanzata. Con o senza una persona speciale al proprio fianco, la modella si sta godendo l'estate, incantando i follower con sensuali scatti in riva al mare. Quando si tratta di costumi, sembra che la ex Miss Italia abbia una certa predilezione per un modello in particolare.

L'estate di Carolina Stramare

Carolina Stramare è diventata nota al grande pubblico nel 2019 con la vittoria del titolo di Miss Italia. La modella è sempre stata piuttosto riservata sulla vita privata. Non ha mai parlato volentieri delle relazioni e dell'aspetto sentimentale. Poco prima di approdare al concorso di bellezza era fidanzata con l'imprenditore Alessio Falsone, poi nel tempo le sono stati attribuiti diversi flirt: Eros Ramazzotti, l'ex tronista Mattia Marciano, Matteo Bocelli, Christian Maldini, Andrei Radu. Proprio di questi giorni è la smentita della storia con Antonino Spinalbese: i due sono solo amici. Non si sa come trascorrerà le vacanze la 24enne, se ha in programma vacanze di coppia. Di certo, ha dato il via all'estate coi suoi costumi preferiti.

Il costume intero è un trend intramontabile

Monocolore, a righe, animalier, con la stampa floreale, monospalla, con strategici tagli cut out: il costume intero è un vero e proprio capo must have, nel guardaroba delle vacanze. È il costume da avere assolutamente in valigia, che tra l'altro può anche rivelarsi utile per un look originale, se tramutato in top da abbinare a una minigonna o a un paio di shorts (come ha proposto Sharon Fonseca).

Carolina Stramare in Mariina

Se i modelli tradizionali si prestano benissimo a chi vuole slanciare la silhouette, non mancano modelli più micro, che invece sono perfetti per chi non vuole rinunciare a tocchi sexy e più audaci. Sfogliando le prime foto dell'album dell'estate 2023 di Carolina Stramare, sembra proprio che la Miss abbia una certa predilezione per questa tipologia. Ha sfoggiato un audace costume intero con profonda scollatura a V, sgambato e con effetto perizoma posteriore. Il modello, con stampa mosaico, è di Mariina e costa 114 euro.

Decisamente sensuale è anche il costume intero nero, con fasce che coprono il seno lasciando la schiena nuda, con maxi sgambatura e ampia scollatura a V. La Miss ha tramutato un capo che tutte le donne mettono in valigia, l'intramontabile costume nero, in qualcosa di accattivante.