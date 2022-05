Blanco, perché ha indossato la maglia “bucata” al concerto a Milano Blanco ha chiuso il concerto Radio Italia Live 2022 e ha fatto emozionare Milano con la sua musica: per l’occasione ha cambiato stile, indossato.

Ormai il bianco è la sua firma di stile: Blanco chiude il concerto Radio Italia Live in Piazza Duomo con un look total white. Il cantante vincitore di Sanremo 2022 è ormai un'icona di stile: lasciati nell'armadio il completo di cristalli dell'Eurovision e le camicie ricamate di Valentino, Blanco ha cantato nel cuore di Milano con un nuovo look, molto più sportivo e casual. Il dettaglio di stile? La maglietta trasparente "cucita intorno" ai tatuaggi.

I riflettori si sono riaccesi sull'esibizione di Blanco a due giorni di distanza per via di un episodio che ha fatto molto discutere: una fan ha toccato il cantante nelle parti intime e il video è diventato virale, scatenando l'accusa di molestie. Blanco non ha ancora commentato pubblicamente: al netto di ciò, la sua performance è stata un successo e ha fatto emozionare il pubblico. Per l'occasione il cantante ha cambiato stile: aiutato dallo styling di Tiny Idols ha scelto un look firmato AndreAdamo con accenni anni Duemila. Blanco indossava un top con tagli cut out a metà tra una t-shirt e una canottiera: gli oblò nel tessuto si aprivano ad arte per mostrare i numerosi tatuaggi che ha sul petto: un oblò sull'angelo e uno sulla scritta Celeste. Il cantante ha poi abbinato un paio di pantaloni cargo con zip e tasconi, e completato il look scarpe chunky.

AndreAdamo fa "un'eccezione" per Blanco

Due sono le costanti nello stile di Blanco: la carnalità e il total white. AndreAdamo ha rispettato entrambi le costanti per creare un inedito look maschile. Il brand infatti non ha una linea uomo, ma ha fatto un'eccezione per vestire il palco sul palco del concerto Radio Italia Live 2022, l'evento che inaugura la stagione estiva. La label italiana fondata da Andrea Adamo è nata in pieno lockdown ma ha già conquistato le star di tutto il mondo: tra le clienti fisse ci sono Miley Cyrus, Dua Lipa, Julia Fox, Elodie e Chiara Ferragni. Le due star italiane hanno indossato lo stesso top-reggiseno con foglie di fico. Blanco ora si aggiunge alla lunga lista di star, dimostrando di saper conquistare ogni palco e ogni pubblico con il suo stile.