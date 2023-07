Bianca Guaccero abbina le treccine colorate al bikini floreale rosa Il rosa ha conquistato anche Bianca Guaccero: bikini floreale per la conduttrice, che si sta godendo le vacanze in Puglia.

Il rosa è il colore del momento. Complice anche l'imminente uscita del film Barbie (con Margot Robbie protagonista) è nata una vera e propria tendenza, che vede questa nuance assoluta protagonista. Si parla di estetica Barbiecore, che ha conquistato celebrity e passerelle (nonché le royal family).

Dopo mesi in cui questa tonalità ha spopolato in tutte le sue sfumature, non poteva che conquistare anche le spiagge. Spopolano i costumi Barbiecore, che rimandano all'universo tutto pink della famosa bambola. Se Paola Di Benedetto ha dato il via all'estate con un due pezzi fucsia, Bianca Guaccero ha puntato invece su una tonalità più delicata e romantica.

L'estate di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero questa estate ha tutta l'intenzione di riposarsi, rilassarsi e divertirsi. Per lei poi comincerà un periodo di intenso lavoro: è stata infatti ufficialmente confermato il suo ritorno in Rai. Sarà nel palinsesto di Rai 2 con un nuovo programma, dopo aver lasciato Detto Fatto.

La notizia ha scaldato i cuori dei fan, che da anni la seguono in tv. Ora potranno ritrovarla in Liberi Tutti, dal 23 ottobre. Nel frattempo, però, si sta godendo il mare e le vacanze.

Bianca Guaccero in bikini

Bianca Guaccero si trova presso il Blue Marine Village, sulle coste del Gargano. Come sempre sta portando con sé anche i follower, in vacanza. Ha inaugurato questi giorni pugliesi con un bikini rosa romantico e floreale. Il due pezzi ha il reggiseno a triangolo interamente ricoperto di petali, che si ripetono anche sul tanga coi laccetti.

I due petti costano rispettivamente 30 euro e 20 euro. Immancabile per un look balneare trendy, uno degli accessori più gettonati e a prova di caldo: il cappello di paglia. La conduttrice ha anche rinnovato il suo hair look, optando per la classica acconciatura per l'estate in spiaggia: le treccine colorate.