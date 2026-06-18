Bianca Censori in body e stivali: look minimal e audace per l’uscita con Kanye West in Svizzera

Bianca Censori è una fan dei body. Per un look minimal e audace, ne ha sfoggiato uno con maxi scollatura abbinato a stivali, per un’uscita serale col compagno.

Bianca Censori e Kanye West, Instagram @ye

La "divisa" di Bianca Censori è il body, il capo must del suo guardaroba, quello che sfoggia più spesso e che le è valso non poche critiche (e anche una multa per atti osceni). La compagna di Kanye West ha certamente uno stile provocatorio e audace, in ogni circostanza: che si tratti di una passeggiata in centro, di un evento, di un red carpet o di un appuntamento, come in questo caso. È infatti stata avvistata assieme al compagno a Basilea, in Svizzera. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, erano diretti a un evento esclusivo nell'ambito di Art Basel, grande rassegna d'arte internazionale che richiama in città appassionati, collezionisti, artisti. Poi avrebbero proseguito la serata in un locale.

Niente pantaloni, per la 31enne, che ha optato per un body dorato laminato con maxi scollatura abbinato a un paio di stivali alti fino al ginocchio. Attualmente, ha schiarito e scaldato la chioma, optando per una nuance più vicina al biondo miele. Immancabile look total black per il rapper, un outfit con T-shirt e completo di pelle perfettamente in linea con la sua estetica dark.

L'evoluzione stilistica di Bianca Censori è stata una vera e propria escalation: negli anni ha alzato sempre di più l'asticella, puntando molto su un'immagine provocatoria, estremamente sexy. Inizialmente i fan si sono anche preoccupati: c'era chi pensava (e forse pensa ancora) che fosse succube del compagno, che fosse lui a obbligarla a vestire in quel modo. Ad avvalorare questa tesi, ci avevano pensato anche i genitori di lei, che si erano espressi in modo contrario, rispetto alle scelte stilistiche estreme della ragazza, giudicate "indecenti".

Leggi anche Il nuovo nude look di Bianca Censori: in Svizzera con Kanye West indossa il body trasparente

Bianca Censori, Instagram @ye

Il caso ha attirato anche l'attenzione degli esperti, degli psicologi, che si sono interrogati sulla stabilità mentale di Bianca Censori. Si sono chiesti se fosse possibile una condizione di sottomissione tale da motivare quella costante ricerca di attenzione mediatica mettendo il corpo al centro. Anche in questo caso, alcuni hanno ipotizzato una non piena consapevolezza delle proprie azioni, come se vestire in modo così audace non fosse davvero una sua scelta.

Bianca Censori col body color oro, Instagram @ye

Dal canto suo, la diretta interessata per molto tempo ha evitato di entrare nel merito, ma col passare del tempo ha preso sempre più piede l'ipotesi di una vera e propria strategia di marketing, condivisa e non imposta. La coppia costituisce, di fatto, un brand e si muove in modo da tenere sempre l'attenzione puntata: un modo per incrementare gli affari, semplicemente. Non a caso, dopo tan to parlare dei suoi look Bianca Censori ha lanciato un proprio brand di abbigliamento.

Il look di Bianca Censori, Instagram @ye

Solo qualche mese fa ha finalmente parlato in prima persona, esponendo la sua verità. Intervistata per la prima volta da Vanity Fair, ha ammesso di sentirsi perfettamente a proprio agio nuda, di non avere alcun problema con la nudità in generale e nello specifico col proprio corpo. Ama mostrarlo, lo considera un'opera d'arte. "Non mi è mai stato imposto di fare qualcosa" ha detto una volta per tutte a proposito dei suoi outfit, che costituiscono la sua libera espressione di sé.