Il nuovo nude look di Bianca Censori: in Svizzera con Kanye West indossa il body trasparente

Bianca Censori insieme al marito Kanye West ha partecipato ad Art Basel, una rinomata fiera d’arte che si tiene in Svizzera, e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo nude look super audace.

Bianca Censori continua a far parlare di sé e dei suoi look audaci. A pochi giorni dall'apparizione nel video di Kanye West, dove in versione "bucolica" si era mostrata mentre mungeva una mucca, nelle ultime ore ha partecipato ad Art Basel, una fiera di arte moderna che ogni anno si tiene a Basilea, in Svizzera. Naturalmente non ha rinunciato alle provocazioni e ha lasciato i presenti senza fiato indossando un body sgambatissimo e trasparente che lasciava il seno in bella vista.

I nude look di Bianca Censori in Svizzera

Per la recente apparizione pubblica in Svizzera Bianca Censori ha ancora una volta osato con un look che lascia poco spazio all'immaginazione. Ha infatti indossato un body nude in tessuto semi-trasparente a effetto collant, un modello sgambatissimo con un decoro scintillante sui fianchi, le maniche lunghe e la scollatura generosa. Niente gioielli o borsetta, ha portato lo smartphone tra le mani e ha completato il tutto con delle pumps argentate con dei vertiginosi tacchi a spillo. Il giorno prima, ovvero quando Art Basel era stata inaugurata, aveva optato per una tutina seconda pelle, sempre color nude, con collo alto e maniche lunghe ma completamente aperta sulla schiena. In quel caso a fare la differenza è stata l'acconciatura inedita con i capelli tenuti sciolti e super vaporosi.

Perché Bianca Censori e Kanye West sono ad Art Basel

Per quale motivo Bianca Censori e Kanye West sono in Svizzera per l'apertura di Art Basel, fiera d'arte moderna e contemporanea considerata la più prestigiosa al mondo? Non si tratta di una semplice provocazione o di una trovata per conquistare le prime pagine dei giornali. Bianca è la protagonista di Untitled (Izanami), il video firmato da Vanessa Beecroft risalente al 2025 ma presentato negli ultimi giorni in Unlimited, la sezione della fiera dedicata alle installazioni di grandi dimensioni, alle sculture monumentali e alle performance che superano i confini dei tradizionali stand espositivi. Il marito Ye l'ha accompagnata, riconfermando il suo profondo legame con il mondo dell'arte contemporanea.