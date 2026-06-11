Bianca Censori in corsetto e tacchi mentre munge una mucca: è la nuova provocazione di Kanye west

Bianca Censori è diventata protagonista dell’ennesima provocazione: nel nuovo video di Kanye West si è lasciata immortalare mentre munge una mucca in lingerie e tacchi a spillo.

Bianca Censori è tra le star più discusse degli ultimi anni e il motivo è molto semplice: ogni sua apparizione pubblica si trasforma in un evento mediatico grazie a dei nude look super audaci che finiscono sempre sulle prime pagine dei giornali. Reggiseni a rete, collant trasparenti indossati con body sgambatissimi e intimo fatto di caramelle: questi sono solo alcuni dei capi che hanno letteralmente "rotto il web". Nelle ultime ore è diventata protagonista dell'ennesima provocazione (dietro la quale, però, questa volta c'è il marito Kanye West): Bianca si è lasciata immortalare in corsetto e tacchi mentre munge una mucca.

Il look "da lattaia" di Bianca Censori

Lo scorso 8 giugno Kanye West ha compito 49 anni e la moglie Bianca Censori gli ha fatto un regalo davvero speciale: ha curato la regia di Gemini Season, il suo nuovo brano, diventando anche protagonista del videoclip. Per l'occasione naturalmente non ha rinunciato ai look audaci, anzi, è riuscita ancora a sorprende e a provocare i fan. Sullo sfondo di un finto paesaggio alpino, si è lasciata riprendere mentre munge una mucca, il tutto con indosso un micro tanga total white e un corsetto scollato, un modello di raso con sensuali stringhe sia sul petto che sulla schiena. Per completare il tutto non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione a un paio di pumps color nude, mentre per quanto riguarda i capelli, ha optato per una acconciatura in stile bavarese con delle trecce laterali con i boccoli.

Una scena del video Gemini Season

Kanye West e Bianca Censori sono i moderni Bonny&Clide

Nel video di Gemini Season Bianca Censori non solo si trasforma in una lattaia che munge personalmente una mucca, all'arrivo di Kanye West si lascia anche versare il latte in bocca, facendolo poi cadere su scollatura e gambe. Naturalmente si tratta dell'ennesima provocazione pensata dal rapper, che con questa scena audace ha voluto fare riferimento al testo della canzone, nel quale parla senza mezzi termini di capezzoli e di momenti intimi. Insomma, Kanye e Bianca a quanto pare vogliono essere i moderni Bonny&Clide: sebbene non siano fuorilegge come questi ultimi due, riescono lo stesso a essere dei perfetti "partner in crime".