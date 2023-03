Beyoncé tra oro e cristalli: indossa l’abito trasparente con copricapezzoli e corsetto metallico Come ogni anno, Beyoncé ha organizzato una festa per la serata degli Oscar. Al Golden Party ha sfoggiato un look glamour e scintillante da vera diva.

A cura di Giusy Dente

Beyoncé in Dolce&Gabbana

Parola d'ordine: brillare. E Beyoncé ha preso l'imperativo decisamente sul serio. La cantante e il marito Jay-Z hanno organizzato un party esclusivo, dove le celebrities si sono riunite al termine della cerimonia di consegna degli Oscar. La festa aveva un selezionatissima lista di invitati tra cui Michael B. Jordan, Usher, Rihanna con A$AP Rocky. Anche lei ha sfoggiato un look scintillante, ricoperta di cristalli e con gioielli preziosissimi (solo la body chain vale un milione di euro). La padrona di casa ha stupito tutti con un outfit glamour che l'ha eletta a regina indiscussa della serata.

Beyoncé brilla vestita d'oro

La 41enne al party ha lasciato tutti a bocca aperta col suo look da vera diva. Ma mentre gli invitati alla festa l'hanno potuta subito ammirare in tutta la sua bellezza, fan e follower hanno dovuto aspettare. La cantante li ha tenuti in sospeso, condividendo gli scatti della serata solo a distanza di alcuni giorni. Nulla è trapelato prima, perché a differenza del ben più noto Vanity Fair Oscar Party (dove le star hanno dato il meglio in quanto a nude look) la festa privata di Beyoncé non ha red carpet, non ha fotografi: è inaccessibile e inavvicinabile ai non invitati!

L'after party degli Oscar è per Jay-Z e Beyoncé una tradizione: la organizzano ogni anno. Il tema di quest'anno era proprio "Golden Party" e ha puntato su un look lussureggiante all'insegna dell'oro. Si è rivolta a una Maison a lei particolarmente cara, di cui indossa spesso le creazioni: è da tempo amica di Dolce&Gabbana, che l'ha vestita anche per questa occasione così' glamour.

Il look scintillante di Queen B

Beyoncé ha scelto un look sexy all'insegna dei dettagli scintillanti e delle trasparenze. Come sempre si è affidata al suo stylist di fiducia, KJ Moody. L'abito a maniche lunghe e con colletto leggermente rialzato è interamente ricoperto di cristalli e trasparente dalla testa ai piedi. Lo ha indossato senza reggiseno, optando per dei copricapezzoli a forma di X.

Il vero dettaglio dell'outfit è il corsetto metallico che enfatizza il punto vita, impreziosito con una serratura e una chiave! Ha completato il look con dettagli coordinati: sandali con tacco alto e plateau, clutch scintillante firmata Carolina Herrera, occhiali da sole rettangolari. Quando si tratta di catalizzare l'attenzione, Beyoncé non è seconda a nessuno.