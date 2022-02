Beyoncé torna al Super Bowl da spettatrice: il look con shorts di jeans e gioielli di diamanti Beyoncé è tornata al Super Bowl, ieri sera era tra gli ospiti speciali che hanno seguito lo show dagli spalti. Nonostante non fosse sul palco, non ha rinunciato allo stile: ecco cosa ha indossato per l’atteso evento americano.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta la finale del Super Bowl, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno in America che puntualmente si trasforma in un vero e proprio show. Oltre al trionfo dei Los Angeles Rams, ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati gli ospiti speciali, dai protagonisti dell'esibizione andata in scena durante l'intervallo (Eminem, Dr.Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent), agli spettatori noti seduti tra gli spalti. Tra questi ultimi c'era anche Beyoncé che, accompagnata dal marito Jay-Z, ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza e con il suo stile: ecco cosa ha indossato per il gran ritorno all'evento.

Beyoncé, l'omaggio a Virgil Abloh

Non è la prima volta che Beyoncé prende parte al Super Bowl, già in passato era stata tra le grandi protagoniste dell'Halftime Show. Nel 2013 aveva calcato il palco con Kelly Rowland e Michelle Williams, riunendo così le Destiny's Child, mentre nel 2016 era stata la special guest della performance dei Coldplay. Ieri è tornata all'evento in una veste inedita, quella della spettatrice. Nonostante abbia seguito lo show dagli spalti, non ha rinunciato allo stile e ha puntato tutto su un look griffato che ha fuso alla perfezione casual e glamour. La popstar ha reso omaggio al compianto stilista Virgil Abloh morto qualche mese fa indossando una giacca-trench beige di Off-White, un modello con le maniche ampie e i tasconi della collezione Primavera/Estate 2022.

Beyoncé con trench Off–White, shorts Levi’s, bustier Dolce&Gabbana

Il look di Beyoncé per il ritorno al Super Bowl

La vera chicca dell'outfit di Beyoncé? Gli shorts di jeans a vita alta firmati Levi's, capo che di sicuro nella prossima stagione sarà ancora una volta un must-have. Ha abbinato i pantaloncini a dei collant velati di Wolford e a un bustier strapless di pizzo nero di Dolce&Gabbana. Ha poi completato il tutto con una mini bag (sempre di Dolce&Gabbana) e con dei sandali dal vertiginoso tacco a spillo. Non sono mancati i gioielli scintillanti, dal maxi collier tempestato di diamanti agli enormi orecchini coordinati (entrambi firmati Messika). A renderla ancora più diva, gli occhiali da sole scuri. Insomma, Beyoncé si è riconfermata un'indiscussa Queen: anche quando non è sul palco riesce ad attirare su di sé tutti i riflettori.