Belén Rodriguez in vacanza con i figli: Luna Marì è adorabile con la maglia all’uncinetto Belèn Rodriguez si sta godendo qualche giorno di relax all’isola di Ponza: sui social condivide gli scatti più teneri dei figli Santiago e Luna Marì.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è ufficialmente iniziata e molte star hanno approfittato del caldo di questi giorni per godersi qualche giorno al mare. Anche Belén Rodriguez, conclusi gli impegni professionali, si sta rilassando tra trattamenti di bellezza e i primi bikini della stagione. In questo momento si trova a Ponza insieme a Stefano De Martino: con loro ci sono anche i figli Luna Marì e Santiago, che hanno ereditato lo stile della mamma.

I look estivi di Luna Marì e Santiago

Le vacanze per Belén sono l'occasione per staccare la spina e passare più tempo possibile con i suoi bambini: Santiago e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Altro che crisi tra Stefano e Belén: la famiglia allargata è più affiatata e unita che mai, come dimostrano le foto a cena tutti insieme. I due fratelli, in particolare, hanno un legame speciale e Belén si diverte a vestirli con outfit colorati e di tendenza. Nelle ultime foto pubblicate vediamo Santiago con una camicia bianca, mentre la sorellina Luna Marì indossa un paio di bermuda color sabbia, sandali granchio e una maglia smanicata effetto uncinetto, a righe bianche e rosse. I top crochet sono la tendenza dell'estate che piace proprio a tutti, da 0 99 anni.

Luna Marì e Santiago

Le vacanze in barca di Belén Rodriguez

Nelle storie della coppia si vede la barca su cui stanno veleggiando a Ponza: mentre Santiago si gode la vista dalla prua, Belén si rilassa leggendo un libro. Nelle foto indossa il perfetto look da estate mediterranea: bikini colorato, capelli sciolti e un prendisole arricciato con le spalline sottili, che lasciava la schiena nuda. Un dolcissimo modo per dare il via alla stagione estiva!

