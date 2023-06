Belén Rodriguez con le buste di plastica intorno ai piedi: a cosa serve il trattamento Belén Rodriguez si è data alla cura della bellezza in questo periodo di relax, concentrandosi in particolar modo sui piedi: ecco l’originale trattamento con le buste di plastica.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha portato a termine tutti i progetti lavorativi che aveva in ballo e, almeno stando alle indiscrezioni, pare che abbia detto addio a Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che ha condotto negli ultimi anni. Al momento, però, non ha ancora dato il via alle vacanze estive, preferisce godersi la normale quotidianità milanese tra dolci serate con i figli, uscite all'insegna del glamour e allenamenti in palestra. Nelle ultime ore si è presa cura della sua bellezza, ha fatto visita all'estetista di fiducia e sui social ha rivelato il segreto di cui si serve regolarmente per avere piedi perfetti: ecco quali sono gli effetti dell'originale trattamento con le buste di plastica.

Prendersi cura dei piedi come Belén

Ieri pomeriggio Belén ha fatto visita a MichelaMay, alias La coach delle unghie, una delle estetiste più amate dalle star. Oltre ad aver rifatto la manicure per l'estate, si è anche dedicata alla cura dei piedi, così da poter indossare serenamente i sandali senza avere paura delle piccole imperfezioni. Niente pedicure classica o creme idratanti, la conduttrice ha puntato su un trattamento più originale: al motto di "Impacco ai piedini" ha fatto un primo piano sui piedi "chiusi" in buste di plastica trasparenti (che però non le hanno impedito di indossare i sandali col tacco). Di cosa si tratta? Di un peeling esfoliante molto intenso capace di rendere la pelle super liscia in pochi minuti ma con risultati ottimali anche dopo 4-5 giorni dall'applicazione della maschera.

L’impacco ai piedi con le buste di plastica

Belén col l'abito a fiori per l'estate

Poco prima di dedicarsi alla cura della bellezza Belén ha rivelato il look fresco e sbarazzino scelto nel primo giorno d'estate per affrontare il caldo milanese. Ha puntato tutto sulla stampa floreale con un minidress del suo brand Mar de Margaritas, per la precisione su un modello a fondo verde decorato all-over con delle margheritine bianche. Ha le spalline sottili, la scollatura dritta, la gonna corta e scampanata ed è perfetto per non rinunciare allo stile quando le temperature cominciano a diventare bollenti. In quante prenderanno ispirazione dal suo look fiorato per i primi giorni della bella stagione?

