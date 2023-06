Belén Rodriguez torna a Milano: il rientro è comodo in shorts e sneakers coi calzettoni Belén Rodriguez è tornata a Milano dopo la festa scudetto nella città di Napoli e si è data ai trattamenti di bellezza. Niente tacchi a spillo e abiti fascianti, ha puntato sulla comodità con tuta e sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è stata tra le grandi protagoniste della festa scudetto che si è tenuta domenica scorsa al Maradona di Napoli. È volata nel capoluogo partenopeo per sostenere Stefano De Martino, il mattatore della serata, e ne ha approfittato per concedersi delle suggestive foto in uno stadio deserto. Nel grande giorno ha seguito sia la partita che lo spettacolo finale dagli spalti col figlio Santiago ma, nonostante volesse rimanere "nell'ombra", è stata spesso inquadrata dalle telecamere presenti, incantando tutti con un adorabile look floreale. Ora è tornata a Milano alla sua normale quotidianità e, sebbene si sia "messa comoda", non ha rinunciato allo stile trendy che da sempre la contraddistingue.

La tuta per l'estate di Belén Rodriguez

Per Belén Rodriguez è arrivato il momento di tornare alla normale vita quotidiana dopo il "bagno di folla" napoletano. Al momento non ha impegni professionali in programma, ha infatti terminato la sua recente esperienza a Le Iene Show, ma nonostante ciò ha sempre le giornate piene. Ieri, ad esempio, dopo aver affrontato il viaggio in treno ed essere rientrata a casa, ha fatto visita alla sua estetista di fiducia per qualche sofisticato trattamento di bellezza, così da apparire sempre al top di fronte i riflettori. Quale migliore occasione di questa per puntare sulla comodità? Niente tacchi a spillo, tubini aderenti o completi glamour e "strizzanti", ha preferito lo stile casual e cozy con una tuta estiva.

Belén con sneakers e calzettoni

Belén segue il trend dei calzini a vista

La conduttrice si è immortalata poco prima di uscire di casa con un completo della sua collezione di abbigliamento Hinnominate. Ha abbinato una t-shirt oversize a maniche corte in marrone a degli shorts di tuta decorati con una fantasia sfumata sempre sui toni del marrone e del beige. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers New Balance in total white e ha portato dei lunghi calzettoni di spugna in tinta in bella vita. La "combo" scarpe da ginnastica-calzini le è piaciuta così tanto da averci dedicato anche una foto in primo piano tra le Stories. Insomma, il ritorno alla vita milanese per Belén è stato all'insegna della comodità, a prova del fatto che anche la quotidianità cittadina può essere lenta e rilassante.

