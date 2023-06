Belén con Stefano, Santiago e Luna: la cena in famiglia è con abito a fiori e mini borsa da 700 euro Le vacanze di Belén Rodriguez sono cominciate da diverse settimane ma è stato ieri sera che ha attirato le attenzioni dei fan. Ha organizzato una cena in famiglia con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì: ecco i dolci scatti della serata.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha dato il via alle sue vacanze da diverse settimane, per la precisione da quando ha portato a termine la sua esperienza a Le Iene Show. È stata a Napoli per partecipare alla festa scudetto, ha mostrato il suo primo bikini di stagione e si è data al totale relax tra outfit cozy e originali trattamenti di bellezza: insomma, si sta godendo il meritato riposo dopo un anno ricco di impegni professionali. Questa weekend lo sta trascorrendo con marito e figli e sui social non ha esitato a documentare tutto con degli adorabili quadretti di famiglia: ecco cosa ha indossato la conduttrice per la cena con Stefano De Martino, Santiago e Luna Marì.

Il look floreale di Belén Rodriguez

Al motto di "I miei amori" Belén Rodriguez ha immortalato i momenti più belli e dolci della cena con marito e figli organizzata ieri sera. Stefano che abbraccia Santiago, Luna Marì che gioca, i due fratellini che si divertono tra coccole e risate: la conduttrice ha dimostrato che le famiglie "allargate" esistono e sono unite e affiatate proprio come quelle "tradizionali".

Belén in Mar de Margaritas

Per l'occasione ha puntato tutto su uno stile fresco e sbarazzino con un abito a fiori con le ruches sulle maniche firmato Mar di Margaritas e ha completato il tutto con una "chicca glamour". Di cosa si tratta? Di una mini bag di Jacquemus, per la precisione il modello della collezione Le Raphia Le Chiquito moyen: è in pelle color dark red, ha il manico rigido, il logo dorato sul lato e viene venduta a 670 euro.

Le Chiquito Moyen di Jacquemus

Belén e Luna Marì con i sandali coordinati

I "compagni di viaggio" di Belén non sono stati da meno in fatto di stile trendy. Stefano De Martino ha puntato invece su un maglioncino di filo bianco di Stone Island, il piccolo Santiago si è trasformato in un lord con camicia di lino total white e capelli lunghi tirati all'indietro, mentre Luna Marì è apparsa adorabile con shorts panna e gilet a righe coordinato a effetto crochet.

Stefano e Santiago De Martino

Il dettaglio che non è passato inosservato? Mamma e figlia hanno aggiunto un dettaglio coordinato ai loro outfit: un paio di sandali a doppia fascia col cinturino dietro la caviglia di Zara. Insomma, le vacanze in famiglia di Belén e Stefano sembrano essere all'insegna dell'amore e del glamour: in quanti prenderanno ispirazione dai loro look estivi?