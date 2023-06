Belén Rodriguez a Napoli dà il via all’estate: bikini multicolor per la giornata in piscina Belén Rodriguez è a Napoli col figlio Santiago per sostenere il marito Stefano De Martino impegnato con la festa scudetto. Ha approfittato della piscina nell’enorme villa del conduttore per dare il via all’estate e lo ha fatto con un adorabile bikini multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo il meritato relax dopo un'intera e stressante stagione televisiva, da meno di due settimane ha messo fine all'esperienza a Le Iene Show e ora non può fare a meno di riposarsi tra serate mondane e momenti in famiglia. Da qualche giorno a questa parte è volata a Napoli col figlio Santiago, lo ha fatto per sostenere il marito Stefano De Martino che oggi sarà impegnato con la festa scudetto e, oltre a mostrarsi in versione sbarazzina in un suggestivo stadio Maradona vuoto, ha anche dato il via all'estate col primo bikini dell'anno.

Il primo bikini di Belén

L'avevamo lasciata a Milano tra abiti a poisabiti a pois e comodi sandali alla schiava, oggi ritroviamo Belén a Napoli in versione balneare. Complici le giornate calde e soleggiate, ha pensato bene di approfittare della piscina privata nell'enorme villa a Marechiaro di Stefano De Martino, dando così ufficialmente il via all'estate 2023.

Per l'occasione non poteva che indossare uno dei costumi della sua collezione beachwear Me Fui, per la precisione un modello multicolor decorato all over con dei micro fiorellini. Il top è una fascia a cuore da un lato rosa, dall'altro arancione, lo slip è una brasiliana sgambata lilla con i laccetti laterali verde (sul sito ufficiale viene venduto a 69 euro).

Belén Rodriguez senza trucco

Al di là del micro bikini variopinto e dell'incredibile forma fisica della conduttrice, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato anche il suo look al naturale. Ha trascorso la mattinata nella villa napoletana di Stefano e ne ha approfittato per lasciare il viso completamente struccato.

Niente eye-liner, rossetto, fondotinta o blush ma, nonostante ciò, Belén è sempre meravigliosa. Capelli legati in una coda di cavallo improvvisata, collane sottili che le cadono sul décolleté e sorriso stampato sulle labbra: poco dopo il bagno e la tintarella è andata ancora una volta allo stadio partenopeo, lasciandosi immortalare tra gli spalti in t-shirt e minigonna di jeans. Questa sera ci sarà anche lei alla festa scudetto?